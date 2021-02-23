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筆電熱銷人氣榜　ASUS「幻彩獨角獸」單月賣破300台搶下榜首

東森購物網3c開學季推薦筆電（圖／翻攝自東森購物網）

▲即日起至2/28止，購買ACER指定機種並登錄，週週再抽PS5。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

開工開學了，能工作亦能娛樂的筆電在近期買氣也隨之攀升，網購業者統計筆電銷售已較上月成長逾4成，且選購必備Intel最新i5處理器、特殊色，例如人氣最高的ASUS i5獨顯輕薄筆電，單月可賣破300台。為搶攻這波筆電採購潮，眾多暢銷筆電下殺折扣，除滿足消費者不同的使用需求，更重要的是可以省荷包，同時也公布「筆電熱銷人氣榜」作為購買參考。

東森購物網觀察，站上3C目前最熱銷商品為輕薄筆電及電競筆電，輕薄筆電以12、14、15吋買氣最高，例如「Microsoft New Surface Pro觸控商務筆電 12.3吋」，全螢幕觸控超方便，買再送筆電大全套包括原廠鍵盤、原廠筆電包，只要2萬元不到；電競筆電則以15、17吋熱賣，msi GF75 10UEK-041TW 17吋最新RTX30新機搭配IPS大螢幕，目前入手4萬元有找，買再送MSI電競耳機。

東森購物網3c開學季推薦筆電（圖／翻攝自東森購物網）

▲msi GF75 10UEK-041TW 17吋電競筆電。（圖／翻攝自東森購物網）

瞄準開學季筆電採買潮，東森購物網即日起至2/28止，指定品牌筆電/桌上型電腦全系列送COUPON券，單品滿萬折600、滿2萬折1000、滿6萬最高折3000，購買ACER指定機種並登錄，週週抽PS5；購買SWIFT3指定系列機種，登錄送Line point 1,000點，加碼再抽Line point 6,000點。

momo購物網也網羅超過10家品牌大廠推出「筆電開學搶」，包含ASUS、acer、Lenovo、HP等下殺61折起，購買指定商品登錄學生證再送最高2,000 momo幣。而從站內銷售觀察發現，筆電買氣月均增逾4成，今年消費者在選購時主要鎖定兩大關鍵，包含「搭載Intel第10代i5處理器」能夠提升筆電整體性能，以及「美型特殊色」出門在外工作同時能當作時尚配件。

momo購物網3C開學季推薦筆電（圖／momo購物網提供）

▲ASUS S333JP i5獨顯SSD輕薄筆電，在筆電熱銷人氣榜中奪冠。（圖／momo購物網提供）

在「筆電熱銷人氣榜」前5名中，冠軍為幻彩獨角獸色的「ASUS」S333JP i5獨顯SSD輕薄筆電，單月銷售破300台；其次是大螢幕的「ASUS」15吋四核雙碟獨顯文書筆電，開學季單月銷售300台；第3名為藍紫混搭漸變炫彩的「Acer」14吋i5高效筆電A514-53-57SV，單月銷售近200台；第4名為學生首選的「Lenovo」IdeaPad Slim 3i 14吋輕薄筆電-沉穩黑，智慧效能FN+Q在做報告、查資料快速切換畫面不卡卡；第5名「HP」14吋i5獨顯輕薄文書筆電14s-cf3014TX，同樣使用Intel最新i5四核心處理器，再搭配MAX16G記憶體擴充秒速開機，月銷百台。

整體來說，輕薄筆電仍為各平台的採購大宗，此外，追求展現時尚風格的「設計款」在近期也成崛起消費趨勢。PChome 24h購物指出，以「跨界聯名、美型質感、繽紛玩色」為3大選購指標，熱銷商品如「Razer皮卡丘限定款滑鼠套組」、「羅技x馬來貘聯名滑鼠」，以Q萌卡通及插畫圖樣，吸引消費者入手搶購；「Microsoft 微軟 Surface Laptop 3 輕薄觸控筆電」、「ASUS VivoBook S14」推出亮眼豐富的質感色系款式，也廣受市場歡迎；「羅技 K380+M350 藍牙鍵鼠禮盒」、「Ducky One 2 薔薇機械鍵盤-2021新春限定版」、「Moshi Hexa 超輕量筆電後背包」皆以繽紛時尚的配色設計，於站上持續熱銷。

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