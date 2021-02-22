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關心學校開學整備　潘孟安視察東港東光國小

▲屏東縣長潘孟安開學日視察東港東光國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣長潘孟安開學日視察東港東光國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠病毒肺炎疫情，109學年度第2學期開學延至今（22）日，屏東縣長潘孟安前往東港鎮東光國小，關心並視察整體校園開學整備工作。因應防疫，東光國小在校園入口處裝設紅外線熱成像儀，供師生進入校園時得以快速量測；訪客進入校園前除量測體溫、實名登記，同時要做好手部消毒清潔，務求防疫措施滴水不漏。

▲屏東縣長潘孟安開學日視察東港東光國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼量耳溫、洗手要訣。

▲屏東縣長潘孟安開學日視察東港東光國小 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潘孟安表示，肺炎疫情仍然嚴竣，防疫仍是學校開學整備工作的重點。縣府於寒假期間就積極協助各校落實教室清潔、消毒等作業，並備妥口罩、耳(額)溫槍、乾洗手液等物資，以確保防疫工作落實施行，期許透過完善的整備工作，讓學生能夠安心上課，家長能放心上班。

潘孟安進入校園前，也依學校規定測量體溫並乾洗手後再進行視察，重點包含健康中心及各班級耳溫槍、體溫紀錄表、消毒水及酒精等開學防疫物資及整體校園環境整理、消毒的整備情形，並透過和幼兒園小朋友一起體驗用肥皂洗手，一起為校園防疫把關。

東光國小多次代表屏東縣參加全國音樂比賽南區決賽的國樂班、獲得2020年全民會長盃青少年分齡羽球錦標賽六年級男生團體組第二名的羽球隊，並在全國獨輪車錦標賽奪得冠軍，展現學習成果。

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