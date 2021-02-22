快設時間搶起來！咖啡、甜甜圈連續9天只要3元　倩碧小花腮紅最低33元

▲東森購物「玩美女神節」即日起開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著國際婦女節即將到來，各家業者準備全力搶攻「她經濟」商機，網購通路部分，東森購物網、蝦皮購物率先推出「女神節」活動，不只有好康下殺女神價、品牌神券可以立領現折，更精選YSL、倩碧等美妝爆品限時開搶最低33元，每日下午3點再推超值下午茶組合，包括全家中杯熱拿鐵、Mister Donut 甜甜圈，通通只要3元。

東森購物網即日起至3/17推出「玩美女神節」，除精選流行日用、美妝保健、3C家電等精選特惠商品，再祭出品牌神券，領取後下單享現折優惠，還有38折起好康推薦，活動期間內購買最划算，另搭配20大銀行，結帳刷卡最高回饋11%，消費滿額並登記，最高送5,588折價券+東森幣、抽美妝豪禮，此外，全站單筆消費滿3000登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，選擇萊爾富超取登記送30元購物金，共限量1,000組。

蝦皮購物攜手百家知名品牌推出「3.3女神節」活動，即日起至3/2暖身開跑， Dyson、PHILIPS、理膚寶水等各大官方旗艦店天天接力64折起，特定時段更祭出倩碧小花腮紅、法國Tefal平底鍋等最低33元開搶，YSL 情挑誘光水唇膏、大同10人份多彩系列電鍋、COACH 皮革手拿包也有限時下殺333元，原價近10萬元的奢華寶格麗蛇頭掀蓋包，則是優惠價53,333元。

活動暖身期間，蝦皮購物每天下午3點推出女神下午茶組合通通3元，今（2/22）起有全家中杯熱拿鐵準時開搶，搶到直接現省42元，另也預告將有全家Fami霜淇淋、全家中杯熱美式、Mister Donut 甜甜圈一入、85度C暗黑森林蛋糕，因優惠價數量有限，搶完為止。

▲女神下午茶組合通通3元。（圖／蝦皮購物提供）

▲2/25 15:00 亞洲限定版倩腮紅限時開搶。（圖／蝦皮購物提供）

▲2/26 15:00寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包限時下殺55折。（圖／蝦皮購物提供）