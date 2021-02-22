孩子們開學萌跳「洗洗洗洗手舞」防疫　北市將規劃各校疫苗接種

▲學生們跳「洗洗洗洗手舞」加強常洗手、戴口罩、量體溫、多運動防疫觀念。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

全國因新冠肺炎疫情升溫，高中職以下學校延後4天到今（22日）開學，台北市教育局為確保防疫整備工作，開學前完成285校消毒，及各級學校防疫物資盤點佈署，一早北市副市長蔡炳坤和黃珊珊到吉林國小視察防疫工作。黃珊珊指出，防疫物資完整，接下來將規劃各校施打疫苗一事。

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吉林國小校長虞志長說，從學生進校門開始，一整天共會量4次體溫，若學生有超標情形（體溫超過37.5度），會到隔離室休息，並有2位護理師協助再確認，再量仍身體不適或發燒等就會通知家長帶回。防疫物資部分，耳溫槍22個、額溫槍每班1個，健康中心則有11個備用，酒精上學期用了90公升，現在備品有180公升是一年份，漂白水有120公升一學期份量等，而口罩之前也發1.5萬個口罩給師生使用。

▲▼學校規劃設置體溫量測動線，經熱顯像儀確認體温後，並使用手部清潔液才能入進校園。（圖／記者屠惠剛攝）



北市教育局長曾燦金說明，北市總計酒精2萬3735瓶、消毒（漂白）水1萬1537罐、額溫槍1萬545支、耳溫槍3296支、口罩423萬8,851片及感溫設備314台，以確保學校防疫整備及校園環境消毒工作。

有家長受訪說，前陣子疫情升溫又延後開學很緊張，但現在比較不擔心了，因平常都隨時叮嚀小朋友防疫重要性，一定要保護好自己，加上學校防疫工作都很確實。開學日吉林國小的小朋友們更是跳起「洗洗洗洗手舞」，加強「常洗手、戴口罩、量體溫、多運動」四大守則。

▲▼蔡炳坤（左）、黃珊珊（左二）和學生們跳「洗洗洗洗手舞」。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡炳坤特別提到，洗手舞歌曲是得到授權，歌詞由學校自己改編，希望其他學校也能發揮創意利用跳舞、運動方式做好防疫。黃珊珊指出，去年開學物資短缺，但今年不論大、小校都非常充裕，有半年到一年安全存備量，接下來在安排的是疫苗接種的程序，會跟學校開始做規劃。