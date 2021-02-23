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陳時中「疫苗搞雙標」！媒體人怒嗆：沒擔當第1個打就滾

▲謝寒冰狂批陳時中。（影／翻攝自YouTube／正常發揮）

記者崔子柔／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，台灣將開放接種AZ疫苗，不過眼看國外醫護頻傳副作用，施打意願不斷下降，媒體人謝寒冰就說，堅持進AZ疫苗卻不進大陸疫苗，只因為國內有人怕，「到底在講什麼幹話」，認為陳時中若沒擔當第一個施打疫苗，「抱歉，你滾離這個位子」。

台灣將優先讓醫護人員施打AZ疫苗，不過國外醫護人員接種後頻傳副作用，施打意願掉至6成，陳時中目前卻仍不考慮採購大陸疫苗，理由是國內很多人會怕。

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中目前不考慮進大陸疫苗。（圖／指揮中心提供）

《正常發揮》主持人王又正昨（22）日在節目中提到，陳時中因為有人會怕不進大陸疫苗，卻死都要進醫護人員擔心的AZ、BNT疫苗，這不是雙標嗎？謝寒冰就說，陳時中說有3、4種疫苗能選，但台灣人其實沒得選，因為3月初只進20萬劑疫苗，醫護人員就有33萬人，請問怎麼選？

陳時中先前也說「如果有多的疫苗，我也會打」，謝寒冰忍不住抨擊，「講這什麼幹話？到底在胡說八道什麼」，認為陳時中身為防疫指揮官，「如果安全無虞，就應該捲起袖子第一個打，向國人掛保證，不是嗎？連當官的責任心都沒有，竟要國人先打像話嗎？」

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