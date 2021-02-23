英相宣布第3次解封4階段　6月取消所有場所限制：希望這是最後一次

▲英國首相強生公布解封計畫。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦22日專電

英國首相強生今天對國會宣布英格蘭地區4階段解除封城計畫，民眾從3月29日起可以在戶外碰面，但商店、美髮沙龍和健身房等，必須等到4月12日才能恢復營業。

英國廣播公司（BBC）報導，強生（Boris Johnson）下午對國會發表聲明，宣布逐步解除英格蘭第3次、希望也是最後一次封鎖行動。

強生表示，第一階段解禁在3月份。首先是所有學校將於3月8日恢復上課，也准許不同家庭的2人在戶外碰面。此外，從3月29日起開放最多6人，或2個家庭在戶外碰面，戶外運動例如高爾夫、網球也在3月29日解禁。

第二階段在4月，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所，以及圖書館、博物館、動物園、主題遊樂園等，將從4月12日起恢復營業。不過，不同家庭仍禁止在室內聚會。葬禮限制最多30人參加，婚禮賓客上限為15人。

第三階段則是5月17日，戶外碰面的上限6人將擴大為30人，2個家庭將能在室內聚會，電影院、旅館恢復營業，體育賽事也將恢復舉辦，並准許上限1萬名觀眾在足球場等開放空間觀看體育賽事。葬禮、婚禮、宴會的參加人數限制都為30人。

最後的第四階段是6月21日，希望屆時可以解除保持社交距離的限制，讓所有營業場所恢復營運，關於婚禮與葬禮的人數限制能夠解除。

強生表示，所有階段的解禁決定都將「基於數據，而非日期」。逐步解禁要如期進行，還需要達成4項條件，首先是疫苗接種必須按計劃進行，其次是有證據顯示接種疫苗能降低死亡率或住院率，第3是感染率不會造成住院率上升，第4項是新變種病毒不會危及解禁路線圖。

強生也警告，沒有一條路能夠通往「零病毒的英國，或是零病毒的世界」。

英國是受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響最嚴重國家之一，有超過12萬人染疫死亡。疫情從去年12月開始急速升溫，英格蘭地區今年1月5日實施第3度封城。