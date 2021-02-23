　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市低溫特報，228連假天氣出爐！中央氣象局觀測，今天（23日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的10.3度。氣象專家吳德榮提醒，未來一周兩波東北季風，分別在今及周五晚抵達，第一波冷空氣弱、水氣也不多，第二波冷空氣、水氣皆略多於第一波；連假第1天新竹以北雲量增，轉有局部雨，連假第2、3天天氣好轉。

氣象局今晨對新竹縣、苗栗縣發布「低溫特報」，今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。氣象局說，今清晨受到輻射冷卻作用，台南以北至花蓮低溫13至17度，部分區域仍有11度左右低溫出現，至於高屏地區、東南部是16度以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，白天起東北季風增強，迎風面的桃園以北及東半部由於雲量增多，高溫相對於22日略為下降，約24、25度左右，其他地方大多和22日類似，屬於晴朗且日夜溫差大的天氣，高溫大約在26至28度之間；水氣方面，主要集中在迎風面的大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣象局表示，周三東北季風減弱，周三、周四由於台灣附近中高層水氣增多，東半部地區及西半部山區有短暫雨，其他地區為多雲；夜間清晨輻射冷卻現象減緩，清晨低溫有上升的趨勢。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周五、周六東北季風再增強，迎風面的北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一東北季風減弱，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周兩波東北季風，分別在今及周五晚抵達，第一波冷空氣弱、水氣也不多，第二波冷空氣、水氣皆略多於第一波，影響時間約為1天至1天半，很快就好轉；雖然天氣系統並不強，但對北台灣而言，陰、晴、冷、暖交替多變，要注意調適。

吳德榮進一步分析，今、周三東北季風南下，桃園以北雲量稍增，白天氣溫稍降，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率，新竹以南多雲時晴，中南部日夜溫差大；周四、周五白天轉偏東風，各地多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率，北台舒適，中南部白天微熱、日夜溫差大。

吳德榮說，周五晚至周六前後，又有另一波東北季風南下，冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第一天新竹以北雲量增，轉有局部雨、氣溫降，北台轉涼微冷；連假第2、3天東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬周三8時地面氣壓及降雨圖（左圖）顯示，東北季風南下，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨；周六20時模擬圖顯示，降雨比前一波多。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
罔腰媽媽手冊「還是舊版」被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！
快訊／罔腰曬出媽媽手冊！　曝日期「110/8/30」：希望是
美染疫50萬死　拜登下令聯邦機構「降半旗5天」領導哀悼儀式

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友哭：我家全中

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

熊貓女外送員2招「騙餐」！店家聯手抵制　老闆娘氣：我不讓妳取

第一波40歲「7年級生」在幹嘛？　網嘆：不想追逐金錢、知足常樂

紅茶加珍珠…店員神理解　「詭異成品」讓她看傻：現在流行半自助嗎

女客路邊攤點「陽春麵不要麵」　老闆娘出面曝對話：我生氣了

「鬧劇真的夠了！」　女醫師怒轟罔腰：利用女性傷心事來討論不可取

快訊／新竹夜間驚傳「送肉粽」！緊急預告曝光　路線圖一次看懂

新鍋煮茶驚見「內外全是黑油」　內人行秒解：缺關鍵1步驟

AZ疫苗副作用頻傳...歐洲暫停施打？羅一鈞澄清：是錯開施打

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友哭：我家全中

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

熊貓女外送員2招「騙餐」！店家聯手抵制　老闆娘氣：我不讓妳取

第一波40歲「7年級生」在幹嘛？　網嘆：不想追逐金錢、知足常樂

紅茶加珍珠…店員神理解　「詭異成品」讓她看傻：現在流行半自助嗎

女客路邊攤點「陽春麵不要麵」　老闆娘出面曝對話：我生氣了

「鬧劇真的夠了！」　女醫師怒轟罔腰：利用女性傷心事來討論不可取

快訊／新竹夜間驚傳「送肉粽」！緊急預告曝光　路線圖一次看懂

新鍋煮茶驚見「內外全是黑油」　內人行秒解：缺關鍵1步驟

AZ疫苗副作用頻傳...歐洲暫停施打？羅一鈞澄清：是錯開施打

當2孩子面侵犯前妻！桃園角頭之子詐上億　受害女大生繳不出學費

小巨蛋不給唱！　周杰倫爆「桃園國際棒球場開唱」重啟巡演

醉伯想理論「卻攔到死神車」　駕駛下車連續2重拳斃命影片曝

燃料池貯存容量不足！核二廠1號機「降載運轉」　6月初停機

竹科工程師宿舍偷腥女大生！小三嗆「做很多次」逼正宮離婚

台中凌晨2聲槍響！20人街頭亂鬥砸車　他大喊：趕快跑了啦

常吃「糖」小心發胖還老得快！有效降低「甜食渴望」的3種食物

愛你才唸你！5星座交往後「越來越囉嗦」　受害網友哭：我家全中

聯合國秘書長痛批：部分國家把防疫當藉口　趁機打壓異己

監視器還原！炸彈客詭死看守所　「棉被蓋臉掙扎」鼻孔塞面紙

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

新鍋內外全是黑油　缺關鍵1步驟

紅茶加珍珠　詭異成品讓她傻眼

新竹夜間驚傳「送肉粽」

唐吉訶德退燒了？網曝冷清現況

女外送員2招「騙餐」　早餐店老闆娘火了

228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

「陽春麵不要麵」公審被罵爆！她解釋苦衷超委屈

女醫師怒轟罔腰：鬧劇真的夠了！

更多熱門

相關新聞

一周2變天！明起第一波3地區有雨

一周2變天！明起第一波3地區有雨

一周2變天！氣象局指出，進入時序將進入春季，大約3天就有1波冷空氣，本周有2波東北季風增強，明天桃園以北、東半部雲量增多，大台北、東半部及恆春半島有短暫雨；周五也就是元宵節當天又一波冷空氣，屆時北台灣天氣轉涼，高溫略降2-3度。

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

7縣市低溫特報　下波降溫時間曝

7縣市低溫特報　下波降溫時間曝

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

罔腰被目擊「抽菸喝酒」　遭網友質疑回嗆：白癡

阿婆撿紙箱被風吹散　王嘉爾下車救援暖翻！

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

女顧客「陽春麵不要麵」　老闆娘：我生氣了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

爸存錢見「貓牌小豬」睜大眼卡位

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面