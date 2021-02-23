228連假天氣出爐！　今先變天…周五再一波「雨更多」

▲今大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

2縣市低溫特報，228連假天氣出爐！中央氣象局觀測，今天（23日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的10.3度。氣象專家吳德榮提醒，未來一周兩波東北季風，分別在今及周五晚抵達，第一波冷空氣弱、水氣也不多，第二波冷空氣、水氣皆略多於第一波；連假第1天新竹以北雲量增，轉有局部雨，連假第2、3天天氣好轉。

氣象局今晨對新竹縣、苗栗縣發布「低溫特報」，今晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。氣象局說，今清晨受到輻射冷卻作用，台南以北至花蓮低溫13至17度，部分區域仍有11度左右低溫出現，至於高屏地區、東南部是16度以上。

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氣象局指出，白天起東北季風增強，迎風面的桃園以北及東半部由於雲量增多，高溫相對於22日略為下降，約24、25度左右，其他地方大多和22日類似，屬於晴朗且日夜溫差大的天氣，高溫大約在26至28度之間；水氣方面，主要集中在迎風面的大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣象局表示，周三東北季風減弱，周三、周四由於台灣附近中高層水氣增多，東半部地區及西半部山區有短暫雨，其他地區為多雲；夜間清晨輻射冷卻現象減緩，清晨低溫有上升的趨勢。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周五、周六東北季風再增強，迎風面的北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一東北季風減弱，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，未來一周兩波東北季風，分別在今及周五晚抵達，第一波冷空氣弱、水氣也不多，第二波冷空氣、水氣皆略多於第一波，影響時間約為1天至1天半，很快就好轉；雖然天氣系統並不強，但對北台灣而言，陰、晴、冷、暖交替多變，要注意調適。



吳德榮進一步分析，今、周三東北季風南下，桃園以北雲量稍增，白天氣溫稍降，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率，新竹以南多雲時晴，中南部日夜溫差大；周四、周五白天轉偏東風，各地多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率，北台舒適，中南部白天微熱、日夜溫差大。



吳德榮說，周五晚至周六前後，又有另一波東北季風南下，冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第一天新竹以北雲量增，轉有局部雨、氣溫降，北台轉涼微冷；連假第2、3天東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式模擬周三8時地面氣壓及降雨圖（左圖）顯示，東北季風南下，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨；周六20時模擬圖顯示，降雨比前一波多。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）