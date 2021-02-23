氣象局預估今年「春雨偏少」　5月梅雨季大規模降雨訊號不明顯

▲氣象局預估今年春季雨量偏少、氣溫以正常值機率大。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

氣象局今（23）日舉行春季展望記者會，預估春季3-5月雨量有偏少機會，氣溫預測則以正常偏大。氣象局表示，雖然時序進入到3月，但北方仍有冷氣團南下影響機率，另外，近來梅雨季大規模降雨有往後延趨勢，目前來說5月降雨訊號也沒有很明顯。

氣象預報中心主任呂國臣表示，目前仍持續反聖嬰情況，過去一個月海水溫度在中東太平洋還是偏暖，但預計未來會持續減弱。氣象局蒐集國際模式最新預報看法是，春季後反聖嬰訊號逐漸減弱，預計到今年夏季恢復到正常機會變大。

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▲氣象局預報中心主任呂國臣。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象局）

反聖嬰現象減弱期間，還是會影響台灣天氣趨勢，估計今年春天在氣溫上以正常機會大，但5月可能偏暖；降雨部分，春季降雨以偏少到正常機會大。

至於目前是否有觀測到5月入梅狀況？呂國臣表示，目前對這種梅雨季大規模降雨情況，沒太多資料可以掌握，但從近幾年資料來看，梅雨有往後延狀況。如果照氣候值來看，尤其是3、4月對南部來說還是枯水期，要等5月觀察有沒有機會讓西南風增強，讓南部降雨早點到來，就目前來講訊號還沒有很明顯。

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