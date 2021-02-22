一周2變天！明起第一波「3地區有雨」　下波冷空氣元宵節降溫

記者賴文萱／台北報導

一周2變天！氣象局指出，進入時序將進入春季，大約3天就有1波冷空氣，本周有2波東北季風增強，明天桃園以北、東半部雲量增多，大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨；周五也就是元宵節當天又一波冷空氣，屆時北台灣天氣轉涼，高溫略降2-3度。

▲明有一小股東北季風增強，大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

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▲氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員趙竑表示，明天清晨仍受輻射冷卻影響，氣象局針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生機率。白天開始北方冷空氣南下，強度為東北季風，桃園以北、東半部雲量增多，高溫略降1度，大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

▲一周2變天，降溫主要反應在北部高溫。（圖／中央氣象局）

周三冷空氣就減弱，水氣也減少，到周四僅東半部、西半部山區有局部短暫雨。不過，周五也就是元宵節當天，將再有一波東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。

就氣溫變化來說，冷空氣主要反應在北部高溫，屆時高溫將從25度降至22度，但隨後高溫就會逐漸回升。至於228連假天氣，周六仍受東北季風影響，但下周日就減弱，僅剩東半部有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴。

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