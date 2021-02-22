鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

▲氣象局說，周五、周六各地雲量增多，北部及東半部地區降雨機率亦提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

9縣市低溫特報！中央氣象局觀測，今天（22日）清晨最低溫出現在苗栗縣頭屋的7.3度。氣象專家吳德榮表示，周二微弱東北季風南下，影響輕微；周五晚至周六前後，又有另一波東北季風南下，強度比前一波略強。氣象局則指出，周五元宵節至周日228紀念日期間，北方將有一道鋒面建立並通過，台灣附近水氣增多。

►今晨至上午低溫特報區域：



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【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，今各地大多為晴到多雲的天氣，輻射冷卻效應明顯，早晚仍偏冷，清晨西半部及東北部低溫在13至15度，花東約16、17度，苗栗以北及雲嘉南沿海空曠地區有局部10度以下低溫發生的機率；白天會比21日更溫暖，各地高溫可以達到25至29度，日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼；同時颱風或熱帶性低氣壓進入南海，距離台灣遙遠，並非直接影響，而是中高層水氣向北傳送到台灣附近，使得雲量增多，夜間清晨輻射冷卻現象減緩，低溫反而有上升的趨勢，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周三東北季風減弱，水氣也減少，到周四僅大台北山區、東半部低區及恆春半島仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，周五至周日期間，北方將有一道鋒面建立並通過，台灣附近水氣增多，周五、周六各地雲量增多，北部及東半部地區降雨機率亦提高，白天氣溫略降，要到周日鋒面東移遠離，水氣才會慢慢減少；不過，後期天氣仍有不確定性，系統的速度將影響何時降雨，降雨的多寡、影響的範圍、東北風增強情形仍有待觀察。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今各地持續晴朗穩定、白天微熱，夜間輻射冷卻很強，早晚氣溫仍很低，日夜溫差達15度。



吳德榮分析，周二微弱東北季風南下，影響輕微，迎風面雲量稍增，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率；周三、周四東北風轉偏東風，西半部多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率，由於夜間輻射冷卻已大幅減弱，早晚氣溫明顯回升，北台舒適、中南部略偏暖；周三起中南部清晨及金馬易起霧，屆時應注意相關訊息。

吳德榮提醒，周五晚至周六前後，又有另一波東北季風南下，強度比前一波略強，迎風面雲量增，轉有局部雨，氣溫下降，北台轉涼；周日東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，氣溫回升。