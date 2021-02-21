今晚明晨7縣市「10°C↓低溫特報」　下波降溫時間點出爐

▲下波東北季風周二報到，北部、東北部略降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局表示，今晚到明晨受到輻射冷卻影響，7縣市局部地區可能出現10度以下低溫。另外，下周二新一股冷空氣來襲，北台灣高溫略降，大台北、東半部及恆春半島降雨機率提高。

氣象預報員官欣平表示，由於今明天氣較乾，夜晚清晨容易有輻射冷卻效應影響，氣象局已針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布低溫特報，明晨有10度以下低溫發生機率。

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根據氣象局預報，明天各地清晨低溫約12-16度，但白天之後高溫上升，各地可達25-27度以上，要特別留意日夜溫差大狀況。

▲氣象局發布低溫特報，今晚明晨7縣市局部地區防10度以下低溫。（圖／中央氣象局）

周二新一股冷空氣，強度為東北季風等級，北部、東北部高溫從25-26度降至23-25度，不過夜晚清晨低溫約15-18度。

但受到杜鵑颱風進入南海影響，中層水氣往北飄，周二迎風面大台北、東半部及恆春半島水氣增多，降雨機率提高，有短暫雨發生機率。

▲今年第1號颱風杜鵑周二進入南海，屆時中層水氣往北飄，迎風面大台北、東半部及恆春半島水氣增多，降雨機率升高。（圖／中央氣象局）

周三東北季風就減弱、水氣也減少，到周四雨區為大台北山區、東半部及恆春半島，仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

至於228連假天氣，連假前周五及周六（26、27日）北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；連假後期周日、下周一（28日、3月1日）僅剩東半部有短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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