228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

▲氣象局說，颱風或熱帶性低氣壓周二將進入南海，其中高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市低溫特報，228連假天氣出爐！中央氣象局觀測，今天（21日）清晨最低溫出現在新竹縣峨嵋的7.4度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，大致上從現在開始7到10天左右，到2月底前都是穩定類似天氣，請大家好好把握；連假期間有一些東北風的小變化，但對台灣影響都沒那麼大。

►今晨至上午低溫特報區域：



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【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，今風向轉為東南風，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，白天溫度比20日持續回升，預計各地高溫可以達到23至26度；但清晨低溫由於輻射冷卻效應明顯，嘉義以北及宜、花約11至14度，其他地區約15、16度，局部空曠地區、近山區平地及花東縱谷仍有10度以下低溫發生，金門出現了6度以下低溫，各地日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一大氣仍偏乾，各地大多為晴到多雲；白天溫暖舒適，各地高溫都可以來到25至29度，但夜晚清晨輻射冷卻效應仍強，台南以北及東北部地區低溫仍只有13至15度，其他地區16至18度，各地日夜溫差都偏大。

氣象局預報，周二東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼；同時颱風或熱帶性低氣壓已進入南海，其中高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周三東北季風減弱，水氣也減少，到周四僅大台北山區、東半部低區及恆春半島仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周五、周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周二東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明20日分析，大致上從現在開始7到10天左右，到2月底前都是穩定類似天氣，請大家好好把握；連假期間有一些東北風小變化，可能3/1、3/2，但對台灣影響都沒那麼大。