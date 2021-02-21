　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，颱風或熱帶性低氣壓周二將進入南海，其中高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

16縣市低溫特報，228連假天氣出爐！中央氣象局觀測，今天（21日）清晨最低溫出現在新竹縣峨嵋的7.4度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，大致上從現在開始7到10天左右，到2月底前都是穩定類似天氣，請大家好好把握；連假期間有一些東北風的小變化，但對台灣影響都沒那麼大。

►今晨至上午低溫特報區域：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】
金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局說，今風向轉為東南風，各地大多為晴到多雲的穩定天氣，白天溫度比20日持續回升，預計各地高溫可以達到23至26度；但清晨低溫由於輻射冷卻效應明顯，嘉義以北及宜、花約11至14度，其他地區約15、16度，局部空曠地區、近山區平地及花東縱谷仍有10度以下低溫發生，金門出現了6度以下低溫，各地日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周一大氣仍偏乾，各地大多為晴到多雲；白天溫暖舒適，各地高溫都可以來到25至29度，但夜晚清晨輻射冷卻效應仍強，台南以北及東北部地區低溫仍只有13至15度，其他地區16至18度，各地日夜溫差都偏大。

氣象局預報，周二東北季風稍增強，北台灣天氣稍轉涼；同時颱風或熱帶性低氣壓已進入南海，其中高層水氣有機會向北傳送到台灣附近，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率稍提高，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，周三東北季風減弱，水氣也減少，到周四僅大台北山區、東半部低區及恆春半島仍有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周五、周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日至下周二東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

彭啟明20日分析，大致上從現在開始7到10天左右，到2月底前都是穩定類似天氣，請大家好好把握；連假期間有一些東北風小變化，可能3/1、3/2，但對台灣影響都沒那麼大。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝
罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　疑在前鎮拍攝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

用Chrome的人業績比Safari好！研究：瀏覽器選擇透露職場優勢

罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤「是多煮的」：誤會一場

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

用Chrome的人業績比Safari好！研究：瀏覽器選擇透露職場優勢

罔腰拍孕照「超音波機」曝！醫生認出：高雄僅3間　拍攝疑在前鎮

「小蔡依林」闖鐵軌拍網美照！　深夜在IG緊急發文道歉了

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤「是多煮的」：誤會一場

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

以色列衛生部：輝瑞疫苗打2劑　預防感染95.8%有效

「華爾街銅牛」創作者逝世　義大利藝術家莫迪卡享壽80歲

《小熊維尼與蜂蜜樹》55周年！焦糖色娃娃、手繪後背包全抱回家

人潮驟減千萬！士林夜市「百包垃圾丟花圃」　居民怒檢舉

興大解密「花被密碼」發現蘭花花色、老化之謎　登頂尖期刊

渣男冒充板橋林家後代　按摩妹想「靠他過下半輩子」反被騙近百萬

拜登宣布德州進入「重大災難狀態」　反拜州長態度大變：謝謝總統

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「一路好天氣」下波有雨時間曝

試車自撞2死！警3疑點逼出實情　倖存男大生認酒駕：很害怕才沒講

Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

女店員「根本富王鴨肉翻版」　在地人：從不吃

嘉義雞肉飯被爆兇客！店家道歉：她個性比較直

AZ疫苗最快本周到！　醫護恐現「拒打潮」原因曝光

手機包膜等2小時！員工1動作惹怒正妹

啾啾鞋解析「統神端火鍋」10個冷知識！衝YT發燒第一

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

更多熱門

相關新聞

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

花蓮凌晨規模3.9地震　最大震度3級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天（21日）凌晨1時58分發生芮氏規模3.9的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度20.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣、宜蘭縣2級、台中市1級。

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

今晨4.8度　超強輻射冷卻攻擊19縣市

今年首颱「杜鵑」生成！路徑出爐

今年首颱「杜鵑」生成！路徑出爐

全台16縣市10°C↓低溫特報

全台16縣市10°C↓低溫特報

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

即／拜登批准德州進入重大災難狀態

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

男人一生精子量＝6瓶可樂？專家曝「尻太多」下場

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

農曆年後運勢最旺3生肖公開！

《木曜4》破200萬訂閱！2.3萬人狂刷「一日環島」

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面