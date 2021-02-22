藥師頻包錯藥！「群組批鬥」反被醫師轟霸凌　她怒：克流感也包錯

▲藥師多次包錯藥，醫師卻包庇錯誤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

身為藥師卻頻頻出包，多次包錯藥到健保局寄公文來！一名曾在診所任職的女子透露，多位病人反映過藥師包錯藥，造成其他同仁與患者的困擾，其他人對於診所的印象也會扣分，結果醫師卻反過來怪他們「霸凌藥師」，不該私下討論職場八卦，「請問真的是我們錯嗎？我們這樣真的是霸凌嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，藥師已經不是第一次包錯藥，「克流感包錯、慢籤給錯、管制藥錯誤導致健保局寄件公文過來，錯誤多次到大家集體開個群組怒罵那位同仁」，結果某天群組對話不小心被醫師看見，對方要求她全部截圖，並且批評所有同仁集體霸凌藥師。

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▲原PO最後離開了那間診所。（圖／翻攝自爆怨2公社）



讓原PO不解的是，同仁在群組講的都是事實，確實是藥師有錯在先，連累到其他同事，「難道是我年代不同了？包錯藥不是重要的事情？原來批評他包錯藥是霸凌？」而且醫師還反過來怪同事沒有幫忙袒護藥師，令她實在看不下去，最後也離開了那間診所。

網友紛紛表示，「請問是在哪？好可怕的藥劑師，堅決不會去那家醫院」、「包錯藥是很嚴重的事，萬一患者是慢性病者或老人家吃到不對的藥品，可能造成嚴重的傷害，糾正的指責絕對不是霸凌」、「好可怕，錯的是藥品，不是餐點欸」、「想問他們是什麼關係，醫師這麼睜隻眼閉隻眼。」