陳智菡：只要為台灣好　柯文哲不排斥與江啟臣合作





▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇24日登場，在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，且據傳兩人互動良好、互相欣賞，讓「藍白合作」再備受外界討論。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，柯文哲確實要參加此場活動，只要議題為了台灣好，他們都不排斥合作，且「的確大家對彼此都滿欣賞的」。

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題，邀請柯文哲、時代力量黨主席陳椒華、立委邱顯智出席，柯文哲幾乎第一時間就答應，但後者皆婉拒邀請。

針對24日參加國民黨的論壇，陳智菡22日受訪時表示，國民黨在之前就邀請兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲參加，論壇中會討論到包含低薪、高房價甚至居住正義、世代爭議相關問題，這些問題不只是在野黨需要面對的問題，執政黨也應該坐下來討論、關心，研議出能為國家好的方向，所以他們當然說可以一同來參加。

針對外界解讀這可能是「藍白合作」，陳智菡表示，這不只是在野黨應該共同合作的，應全台灣都要共同討論。

被問到國民黨是何時邀請柯文哲的？陳智菡說，過年前就有收到邀請，當時不只是柯文哲，包括時代力量都有被邀請，他們評估這些議題包括世代正義、居住正義、低薪高房價，認為是在野黨、執政黨都該共同討論的，所以柯文哲並沒有太過排斥，覺得要共同研擬出相關方案，才是台灣之福；至於時代力量拒絕出席，對方有自己的考量，「這我不多做評論。」

至於國民黨派誰與柯文哲牽線？陳智菡說，這部分不再多說，但其實共同管道非常多，畢竟有很多共同友人，釋出訊息是多方管道諮詢的，只要議題為了台灣好，這方向都是可以合作的，他們不排斥來合作，「而且不只是國民黨部分，民進黨、時代力量如果大家有議題可以合作，歡迎大家來談。」

關於柯文哲、江啟臣被爆私下會面不只一次、且「互動很好、互相欣賞」，陳智菡說，據她了解，的確大家對彼此都滿欣賞的，「我們也知道江主席、江委員其實問政表現是非常獲得肯定的，相信有值得欣賞的地方。」

最後，關於兩人於論壇碰面時，該如何互相稱呼？陳智菡說，江啟臣應該會稱呼柯文哲為柯市長，而柯文哲要稱呼對方是黨主席或委員，「我覺得不需要這麼樣斤斤計較，大家彼此對等尊嚴，希望展開理性討論，不要這麼多政治上的臆測，而是真正討論出面對台灣應該有的解方。」

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