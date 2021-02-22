鰲鼓濕地遭廢水排入　環保局下游檢驗闢謠

▲鰲鼓溼地水況。（圖／鳥友提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東石鰲鼓溼地日前傳台糖畜殖場畜牧廢水未經處理排出至該處，嘉義縣環保局20日隨即會同東石鄉農會理事長兼鰲鼓水環境巡守隊隊長、東石鄉公所清潔隊長及該區水環境巡守隊成員巡查下游水體承受溝渠進行採樣，現場廢水處理設施操作中，除未見畜牧廢水異常排放，現場檢驗pH：7.7無異常。

嘉義縣環保局長張根穆表示，台糖公司於鰲鼓地區畜殖場，登記飼養豬隻3萬4千頭，最大廢水產生量980公噸/日；環保局於109年要求台糖畜殖場配合環保署畜牧廢水資源化政策，於109年底前廢水資源化比例需達50%以上。

▲環保局會同相關單位鰲鼓溼地查廢水。（圖／鳥友提供）

該場已申請核准將處理後放流水回收澆灌場區鄰近林地，截至110年2月20日平均廢水量約660公噸/日，回收澆灌植物約560公噸/日，資源化比例達85%。

張根穆表示，畜牧糞尿經廢水處理設施後，符合放流水標準，水色外觀呈褐色，現今處於枯水期溝渠尚無水體流動，易造成民眾誤認廢水異常排放；鰲鼓地區台糖畜殖場周圍有林務局平地造林，未來將邀集相關單位研商，將台糖畜殖場廢水導入林地澆灌，落實畜牧廢水資源化政策，減少廢水排入承受水體、造成水體環境或視覺觀感不佳情形發生，共同維護國際級濕地生態環境。

環保局積極推動畜牧廢水資源化，轄內列管畜牧場採分級管制，並不定時進場查核；針對民眾檢舉或新聞媒體報導環保事件加強稽查頻率；環保局也設有24小時陳情報案中心，若民眾發現環保相關污染事件可立即通報。

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