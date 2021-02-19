嘉義東石鰲鼓濕地「禁釣魚捕魚」　告示「被塑膠」阿北開心下網撈

▲釣客將鰲鼓溼地禁制釣捕魚告示視而不見。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義東石鰲鼓濕地是台灣西南沿海候鳥遷移及水鳥重要棲息地更是國家重要濕地之一，近日有熱心民眾發現園區內濕地(屬嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境)捕撈漁獲情形嚴重，甚至有不肖民眾多次於溼地內撒網設桿開心撈魚，將一旁設置禁止牌示視若無睹，對於無法有效遏止垂釣、捕漁行為，讓環保人士及愛鳥鳥友深感憂心。

▲釣客開心撈魚。（圖／讀者提供）

據了解，該地區台灣糖業公司嘉義區處都會例行規勸民眾勿擅入濕地內打撈漁獲，更有嘉義縣警察局設置巡邏箱將濕地列入巡邏範圍，還有當地社區巡守隊不定期巡守，森林暨自然保育警察隊嘉義分隊針對園區安全也會加入巡邏行列，理應有助濕地保育業務推動，但卻仍有違規釣友大辣辣帶著魚網跟釣竿多次進出該地區進行捕釣，讓不少重視維護濕地環境清潔、生態平衡的民眾感到憂心。

▲釣客將鰲鼓溼地當自家漁場開心捕撈魚。（圖／讀者提供）

林務局表示，鰲鼓濕地內違法捕魚的管理權責屬嘉義縣政府管轄，但該處也會請現場同仁對於違法捕撈進行勸導及通報。

嘉義縣政府表示，接獲通報將蒐集相關事證，若民眾行為違反野生動物保育法將依法查辦。

嘉義林管處早在2012年就曾邀集嘉義縣環境保護局、嘉義縣警察局、嘉義縣警察局朴子分局、森林暨自然保育警察隊嘉義分隊、台灣糖業公司嘉義區處、嘉義縣鰲鼓溼地生態保護協會等單位召開「鰲鼓濕地森林園區濕地保育措施可行性研商會議」，處理園區環境生態問題，會中獲得結論，未經許可於園區內釣魚、捕魚行為，將會觸犯「刑法」、「民法」、「漁業法」第19條或「社會秩序維護法」第91條等相關法令罰則，呼籲民眾切勿以身試法。

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