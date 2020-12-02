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科技廠偷排化骨水　下場曝光！法官認「3關鍵」：具悔意

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▲科技廠偷排化骨水　下場曝光！法官認「3關鍵」：具悔意。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲環保局人員連續2日前往稽查，查出鼎忻石英科技公司偷排化骨水。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一家科技公司偷偷將氫氟酸廢水(俗稱化骨水)排入下水道中，直到數月後被環保局稽查才曝了光。因負責人坦承犯行，事後也花數百萬建置廢水處理設備，法官認為他已具悔意，加上尚無實際受損案例，因此依非法排放於地面水體之廢水所含有害健康物質超過管制標準罪，判處6月，緩刑2年，捐公庫5萬元，另罰公司30萬元。

新竹鼎忻石英科技公司專門製作半導體晶圓加工，2019年起開始使用氫氟酸來做玻璃清洗，該公司明知製程會產生氫氟酸廢水(俗稱化骨水)，應向主管機關申請核發排放許可證後，才能排放廢水，卻未依規申請，逕自將廢液調整酸鹼值後直接排放至廠外水溝。

▲科技廠偷排化骨水　下場曝光！法官認「3關鍵」：具悔意。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼環保局在排水口採樣，分別測出為68.3mg/L及104mg/L的氟鹽數值，嚴重超過標準值15mg/L的3.53倍及5.93倍。

▲科技廠偷排化骨水　下場曝光！法官認「3關鍵」：具悔意。（圖／記者陳凱力翻攝）

環保局今年4月間連2日前往稽核，在排水口採樣，分別測出為68.3mg/L及104mg/L的氟鹽數值，嚴重超過標準值15mg/L的3.53倍及5.93倍，並依法將鼎忻王姓負責人移送。

王姓負責人坦承自2019年起連續排放數月廢水。

法官審酌，王姓負責人從事玻璃生產、製造業，明知道清洗玻璃時所用的氫氟酸廢水(化骨水)含有害健康物質氟鹽，卻以持續、反覆的非法方式排放廢水，造成社會環境、人體健康危害，本該從重量刑，考量王姓負責人始終坦承犯行，並付了數百萬元配合環保局要求改善廢水處理設備，認定具有悔意。

法官認為，本案的檢測值超過標準值還不是很嚴重，且目前也無證據證明已造成實質損害，因此依非法排放於地面水體之廢水所含有害健康物質超過管制標準罪，判處6月，緩刑2年，捐公庫5萬元，另罰公司30萬元。

氫氟酸（即氟化氫）俗稱「化骨水」，接觸到人體皮膚時高腐蝕性的氟離子會透過皮膚直接進入人體，導致骨頭壞死，並會造成低血鈣和低血鎂，進而誘發心律不整及肝、腎、神經系統的嚴重損傷，是為劇毒。皮膚若接觸到50％以上的氫氟酸，會立刻引起疼痛、泛白、紅腫反應，1至2小時內產生水泡，6至24小時則會壞死及潰爛，但若接觸到10％以下較低濃度者，則往往於6小時或更長時間才發生疼痛等症狀，因此常被忽略或延遲處理，若自呼吸道、腸胃道等其它途徑接觸，將有咳嗽、燒灼感及呼吸困難等症狀，或造成腹痛、噁心、吐血、腸道穿孔等症狀。

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