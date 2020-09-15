台南電鍍廠偷排廢水！環團怒籲「314家中高污染工廠」快退出農地

▲台南市歸仁區1家公司之歸仁廠，多次違反水污染防治法，經偵查終結提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（15日）指出，台南市歸仁區位處農業區的電鍍工廠，日前被南檢起訴偷排電鍍廢水，環保局現場檢測結果，銅、鎳等有害重金屬均超標，危害水體環境，嚴重威脅下游農田土壤安全，強烈喊話政府別一錯再錯，趕快讓314家臨時登記的中高污染工廠全面退出農地。

地球公民基金會表示，多次主張，如電鍍這種會產生大量金屬污染廢水的中高污染產業，必須全部搬離農業區。台南電鍍廠非法偷排、污染良田並非個案，更是常態性地出現在全台農業區，各地都有不肖廠商趁夜或大雨偷排有毒廢水，造成下游良田受到重金屬污染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼環團批政府又要放行314家違法的中高污染廠商繼續污染農地。



地球公民基金會指出，但民進黨政府去年在《工廠管理輔導法》修法中，卻讓全台314家取得臨時工廠登記的中高污染廠商，得以在農業區內就地合法。政府就地合法政策，完全無視農業現場遭受污染受害的問題，威脅台灣糧食安全，毒害台南歸仁良田的電鍍廠，就是因為政府過去以農地變更為丁建地目放行合法，但卻位在不合理的農業區裏營運。



地球公民基金會提到，1974年《區域計畫法》頒布後，政府便宜行事，在沒有完整國土規劃情況，直接按照現況編定，就算工廠位在農業區，仍然給予工廠合法的丁種建地，這種缺乏規劃、便宜行事作法，造成現在農業區內的許多中高污染廠商以合法掩蓋非法，不僅違法擴建大片廠區，更偷排廢水，污染農地糧食與人民生活環境。

▲環團認為，若政府再度放行，允許中高污染工廠就地合法，農業區的污染憾事只會不斷發生。



地球公民基金會認為，如今，政府為便宜行事、一錯再錯，忽視國土規劃，又要放行314家違法的中高污染廠商，讓中高污染工廠點狀散落在農業區繼續污染農地，綠色公民行動聯盟透明足跡計畫就揭露，取得臨時登記證得以就地合法化的某間電鍍廠，曾埋管偷排長達5年，重金屬鎳嚴重超標330倍。廠商如此無良卻依舊有就地合法的資格，且還有300多家遍佈全台，若是政府再度放行，允許中高污染工廠就地合法，農業區的污染憾事只會不斷發生。