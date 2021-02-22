選倫敦市長只要交20萬　范雲提案廢除選舉保證金門檻

▲范雲提案修法廢除選舉保證金門檻。（圖／翻攝自Facebook／范雲）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委范雲22日表示，財產不應成為參政門檻，落實平等參政，才能使民主深化鞏固，為此提案修法廢除選舉保證金門檻，改登記費或連署替代。

范雲2018年申請登記參選台北市長，因拒繳保證金遭北巿選委會不受理，她不服而提起行政訴訟。台北高等行政法院今年1月認定，北巿選委會不受理處分無誤，判范雲敗訴，全案可上訴。

范雲22日與綠黨共同召集人劉崇顯、守護民主平台會長張烽益，以及辯護律師等人，在立法院召開「錢多才能選？平等參政才能深化民主」記者會，共同呼籲財產不應成為參政門檻，落實平等參政，才能使民主深化鞏固。范雲表示，將繼續提出上訴直到制度變革，並在立院啟動選舉公共化系列修法工作。

范雲整理出各國的選舉制度，以英國為例，同樣有保證金制，但近年調降發還門檻，相對於台北市長選舉保證金高達200萬元，倫敦市長選舉保證金5000英鎊，相當於台幣20萬元，是台灣同等選舉的10分之1，而德國、愛爾蘭以及加拿大有保證金制但被認為違憲。

有些國家用登記費或連署替代。法國1993年後已沒有保證金制，部分選舉可能另有門檻，例如總統候選人要獲得500名民選公職人員的連署。義大利國會議員的參選門檻，是500到1500個選民連署，視選區性質、規模而定。美國加州等多數州沒保證金制，而是以合理的登記規費或連署替代做為門檻，2018年加州州長選舉，是4000美元的登記費，相當於台幣10幾萬，且可由7000個選民連署替代。

范雲指出，許多國家不只沒保證金門檻，更由政府提供多元政見宣傳管道、實務補貼交通文宣、禁止選戰期間購買社群媒體廣告等方式，降低候選人的競選經費壓力。

擔任保證金案義務律師的陳鵬光律師、吳典倫律師指出，法院就原告提出的學者論述、國外法院見解與立法例，只用幾句國情不同就輕易否定，並僅以形式上的相同收費標準就判定制度沒有差別待遇、認定保證金沒有違憲疑義，這樣的判決欠缺憲法高度，未能充分保障人民參政權，20多年前的大法官468號解釋就呼籲選舉保證金制度應與時俱進。

「選舉應公共化，才能落實平等參政權」范雲說，去年在立院召開選舉公共化公聽會，持續和中選會、內政部等研商具體做法，預算審查時也提出相關提案，她主張，應廢除選舉保證金，改採明定合理上限的登記規費，並授權中選會訂定以連署替代保證金的辦法，後續將與各團體合作啟動選舉公共化相關修法，包含廢除保證金門檻、建立連署替代門檻、強化政府提供公共政見宣傳管道等，以多元措施降低有錢與否對行使參政權的影響。