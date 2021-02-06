賴品妤賀「恭喜黃捷旗開得勝」　林俊憲讚：展現台灣民主的韌性！

▲黃捷、賴品妤。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案失敗！不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，黃捷繼續留任高雄市議員。不少民進黨立委對此投票結果相當開心，紛紛在臉書狂賀，賴品妤在臉書特別標記黃捷「恭喜旗開得勝」，林俊憲也說「黃捷這一役展現了台灣民主的韌性」。

賴品妤發文表示，「該說的選前都說了，恭喜黃捷高雄市議員旗開得勝！」立委范雲也發文，「非常感謝高雄鳳山人，為我們守住民主的底線。」

立委林俊憲表示，「黃捷這一役，展現台灣民主的韌性」，這不是第一場罷免投票案，也不是第一場未通過的罷免案，但是今天鳳山人仍然寫下了一個新紀錄「這是第一場不同意票大於同意票，因而未通過的大型罷免案。」

林俊憲指出，由於罷免投票的特性，過去的罷免案中同意票通常高出不同意票許多，但是這次，看到鳳山人踴躍表達自己的看法，不論同意與否，這給全台灣一個重要的示範，「我們可以用極高的同意票數罷免掉不適任的市長，也一樣可以用極高的不同意票數留住一位真正為地方努力的好議員。」

此外，林俊憲也提到《經濟學人》上週公佈全球民主指數，台灣上升到了第11名，遠超以往的成績，這次的罷免案寫下新紀錄，再次證明台灣民主的韌性，也是給所有政治人物最好的一課「表現不好，人民隨時可以讓你下台；表現優秀，人民也會用行動站出來肯定你！」