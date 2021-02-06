范雲心疼雞排妹　喊話民眾勿成他人2度受害的幫兇

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人雞排妹（鄭家純）日前指控歌手翁立友性騷擾，但由於不易舉證關鍵證據，外界質疑事件真實性，甚至有一派人反指責雞排妹造假。對此，民進黨立委范雲6日表示，這些第三者的質疑或指責，正好反應社會對性騷擾的不了解；她心疼雞排妹正經歷一連串的惡意，呼籲民眾如果很難同理受害者，至少不要成為別人二度受害的幫兇。

性騷擾疑雲持續延燒，翁立友5日召開記者會說明事件，雞排妹則殺到現場，面對眾人質疑、辱罵，始終保持鎮定，但翁立友唱片公司祭出「調虎離山」，讓雞排妹先行離場後才再次開記者會，並把對方擋在門外。目前兩造說法仍無交集，且互相僵持不提告對方。

對於昨日翁立友記者會聲明，范雲表示，翁立友聲稱自己是受害人，但其實之前說是「舞台效果」的回應，不就證明這件事確實有發生？做為事件中被指控的嫌疑人，在記者會中沒有道歉，反而是泣訴「原以為謠言會止於智者」。

范雲指出，回顧台灣社會這1、2年發生的性騷擾事件，加害人有各式各樣的理由，但值得關注的是，不論受害人是悲傷掉淚，還是勇敢訴說，不少「其他人」會瞬間變成鍵盤名偵探，對受害人（或控訴方）各種質疑與猜想，彷彿自己身處性騷擾現場或全知全能。他們會說性騷擾行為只是「關心」、「開玩笑」，都是受害人自己太敏感、想太多，甚至質疑受害人動機不單純、是想炒新聞，或派系鬥爭，故意汙衊加害人。

還有些人甚至會肉搜受害人過往經歷，質疑其提出性騷擾的道德正當性（不夠美或不夠純潔），惡意連結與批評受害人的外貌、工作、身心狀況及家庭；彷彿自己真的成為正義達人，比受害人自己還清楚誰才有資格當個「完美受害人」。

范雲認為，這些第三者的質疑或指責，正好反應社會對性騷擾的不了解。到底什麼是性騷擾？衛福部保護司的官網指出，很多男性跟女性談話時，喜歡故做親密，以手搭對方肩膀、拍打背部或拉拉小手，只要對他人實施違反其意願而與性或性別有關的行為，即使加害人辯稱碰觸受害人是表達關心，但只要讓對方感覺到被冒犯、不舒服，而不當影響對方正常生活的進行，就有可能構成性騷擾。

范雲強調，由此可知，界定性騷擾的最重要因素是被害人的感覺與意願，因此同樣一種行為發生在不同人的身上，可能就是「性騷擾」與「不是性騷擾」的區別。

「台灣性騷擾防治已經推動20年，遺憾的是，這個社會的了解確實還是不夠。」范雲感慨，雞排妹做為一個知名演藝人員，控訴性騷擾後正在經歷一連串的惡意，讓她很心疼。

范雲呼籲，同理受害人處境其實並不難，只要試著想想，如果是自己遭遇性騷擾，在決定不隱忍、說出來後，會希望被怎麼對待？那，就請用這樣的方式去對待其他人。如果真的很難同理受害者，請至少不要說些自己無關痛癢、但對受害人卻是身心痛苦的評論；至少不要成為別人二度受害的幫兇。

▼范雲6日臉書上傳圖片。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）