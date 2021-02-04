吳思瑤挺雞排妹氣憤「檢討受害者」　網嗆：怎看丁允恭欺負女性？

▲立委吳思瑤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

雞排妹（鄭家純）近日指控，遭金曲歌王翁立友在尾牙場合性騷擾，引發社會譁然。長期關注性騷擾受害者權益的民進黨立委吳思瑤感到氣憤，4日發聲力挺雞排妹表示，現今「檢討受害者」的聲音，讓人不捨也氣憤，為協助更多被害人，這也和范雲舉辦系列講座的初衷。

不料，吳思瑤竟遭網友吐槽質問，怎麼看待丁允恭事件，民進黨男人欺負女性朋友不叫性騷擾？

雞排妹遭性騷風波越演越烈，吳思瑤今天在臉書聲援，她認為，雞排妹勇敢揭發，並且決定把這場主持的收入都捐出去，「讓一個糟糕的壞事有個好結局」。

吳思瑤說，非常敬佩她的善良及勇氣，但很遺憾，如同每一次的性騷擾或性傷害事件一般，社會上還是存在一些「檢討受害者」的聲音，讓人不捨也氣憤。

吳思瑤呼籲，溫暖公理是台灣人不變的DNA，請大家一起給雞排妹鼓勵打氣。自己身為國會議員，從體制面下手解決問題，抑止事件再發生並協助更多被害人，是職責及使命。

她說，同時這正是和范雲共同舉辦一系列，跨職場、打造反性騷防線座談會的初衷，不過卻有網友並不領情，直接在貼文底下留言，「這個好笑，民進黨怎麼看待丁丁事件，民進黨男人欺負女性朋友不叫性騷擾？」