快訊／捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光...2關鍵露餡疑似「妹妹」

▲罔腰貼出的懷孕超音波照片（上），跟妹妹的超音波照片（下）對照 。（圖／翻攝當事人臉書）

地方中心／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照，宣布懷孕12周引起社會關注，醫界紛紛質疑，沒有子宮如何懷孕。不過現在卻被踢爆，罔腰曬出的超音波照疑似是他一名稱呼為妹妹的人士，在2018年懷胎時拍下的超音波照片。

根據罔腰貼出的超音波照片，在照片的左上方有兩個數字，分別是「WS80A」以及是「140366-1」，經過婦產科醫師林克臻告知之後，前面代表的是超音波機器的編號，後面是病歷號碼，而有趣的事，罔腰一名稱呼為妹妹的人，在2018年在自己臉書公開的懷孕超音波照片，上面的兩組數字是吻合。

林克臻強調，除非罔腰有移植子宮到體內，否則正常狀況下不應該會有這樣子的照片，而沒有子宮的情況下就是所謂的子宮外孕，跟照片的情況也不符合，直言：「怪醫黑傑克也無法讓她懷孕。」此外，林克臻也發現該台超音波機器在高雄僅有3家醫院有，其一就是在罔腰所居住的前鎮。

不過罔腰貼出的超音波照片檢查日期是在今年的2月9日，是否意味這位稱為妹妹的人又有喜了？這其中的相關性，就等到22日高雄市衛生局約談後，一切就能真相大白。

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