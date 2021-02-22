　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

網搜小組／周亭瑋報導

台北一名女網友近日到石牌商圈用餐，先是點了「陽春麵不要麵」，後來又數度追問惹怒老闆娘，事後她發文抱怨反遭輿論撻伐。稍早她親上火線解釋緣由，也委屈直呼「為何要遭受酸民這樣嚴厲刻薄的對待？」

▲網友公審反被罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友公審反被罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名女網友在「爆怨2公社」提到，自己到石牌商圈找尋期待已久、傳說很好吃的餛飩抄手，她先是客氣詢問，「能不能只點清湯？就是陽春麵不要麵」，在店家給予否定答案後，她又追問「點麵湯不夠能不能加湯」、「那我點餛飩湯，湯不夠總可以加了吧」。

怎料，此舉瞬間惹怒店家，老闆娘忍不住咆哮，「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，妳唸出來是什麼就是什麼，我端給妳就是什麼，其他的通通沒有賣。」

最後，女網友點了一碗餛飩湯跟牛肉麵，然後抨擊「湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘......」，接著更丟下餐具結賬走人。

抱怨文一出，反遭大票網友指責，「完全理解為什麼店家會發火」、「陽春麵不要麵是在哈囉」、「自己點一份陽春麵把麵撈起來不吃不就好了」。

▲網友公審反被罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲網友認為，原po說詞反覆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

眼看輿論之火燒到自己，原po稍早現身解釋，她表示，「因為身體因素無法進食固體食物，不願意點餐後只喝湯，然後其他食物被倒掉，惜食惜物哪裡錯了？所以先詢問店家卻被咆哮，捫心自問，難道大家從不曾對店家提出自己的需求嗎？我並沒有說店家一定要照做，這不就是在溝通嗎？」

同時，女網友也委屈道，「為何要遭受酸民、假正義魔人這樣嚴厲刻薄的對待，如果是你們的家人生病了呢？也該嚴厲的被指責去死或被罵王八蛋嗎？說清湯老闆聽不懂，所以才解釋是陽春麵不要麵，這樣的溝通有問題嗎？那該怎麼說呢？」

對此，網友們再度砲火全開，「不能吃固體？請問妳點的牛肉麵，牛肉不是固體嗎？妳知道妳到底在講些什麼嗎」、「看到留言我就安心了」、「笑死哈哈哈，阿不是說看人家那間店抄手好吃才去，現在說不能吃固體，吃空氣是不是比較快」、「硬要找理由合理化自己的行為」。

►青春版的姐妹悄悄話《八年級生》沒聽過就老啦

►磁石類針灸，效果加乘

ET快訊
「陽春麵不要麵」她公審老闆娘反被罵爆！親上火線解釋了
離奇墜99米谷川大橋慘死　單車男身分曝光
草爺「以為超艾夾去刺青」細看才知中2刀　氣炸回應了
獨／被皮帶+木棍狂抽管教！14歲兒告老爸求償40萬結果出爐
快訊／衛生局寄通知給罔腰要求說明！1周內沒到案下場曝
離開前說「3個字」！含羞草副團長下秒遭夾擊中2刀爆血

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

闖舊山線大安溪鐵橋禁區！他直擊「情侶鑽狗洞」拍照：摔了就知道

「窮人高速公路」蓋28年！免通行費「過苗栗沒紅綠燈」...成貨車重機最愛

情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

阿聯酋航空與聯合國兒童基金會簽協議　將優先運送新冠疫苗至各國

慢慢來比較愛！喜歡慢慢培養感情　從朋友變情人的星座Top4

異性緣超好的4星座！不靠臉吃飯就夠吸引人　專屬人格魅力愈相處愈愛　

記者獨家告白「施打新冠疫苗」身體反應曝...同事驚：不會掛吧？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

闖舊山線大安溪鐵橋禁區！他直擊「情侶鑽狗洞」拍照：摔了就知道

「窮人高速公路」蓋28年！免通行費「過苗栗沒紅綠燈」...成貨車重機最愛

情侶「吵架模式」一張圖秒懂！4狀況曝　網爆共鳴揭大絕招：必殺

美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

阿聯酋航空與聯合國兒童基金會簽協議　將優先運送新冠疫苗至各國

慢慢來比較愛！喜歡慢慢培養感情　從朋友變情人的星座Top4

異性緣超好的4星座！不靠臉吃飯就夠吸引人　專屬人格魅力愈相處愈愛　

記者獨家告白「施打新冠疫苗」身體反應曝...同事驚：不會掛吧？

快訊／3機車誤闖國10「硬騎8公里」遭攔　騎士最高罰6千

10招「家宅招好運」撇步！看懂風水布局　才會越住越有錢

波音發聲了！建議各大航空「停飛777客機」　大韓航空已跟進

天使貓洗澡「有鴨鴨陪」露療癒微笑　2萬網萌暈：別人家的貓

哇！戲精鼠小手撲前「張嘴嚇人」　媽怕爆：心臟差點沒力

移工檢疫期滿確診外出受訓　台南衛生局公布足跡：很單純免驚！

RakutenGirls新成員公布背號　熊霓18歲選18號遭「圍攻」

蛋白區房價直直漲　價差再拉近！消費者轉回蛋黃區覓屋

阿達挺4000公克孕肚分娩　「比捏爆蛋蛋還痛」險噴淚！

元宵節吃湯圓！台人最愛「TOP3口味」大公開　還有全新吃法一次看

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

戴假髮吃火鍋　館長回應了

她搭捷運拉鍊沒拉被發現！家長罕見家教被讚爆

熊貓女外送員「偷餐」　同業揭2手法鑽漏洞

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

更多熱門

相關新聞

離開前說了3個字　含羞草副團長遭狠砍2刀　

離開前說了3個字　含羞草副團長遭狠砍2刀　

百萬的Youtuber「含羞草日記」副團長超艾夾今早遇襲，身中2刀，稍早已被緊急送往醫院救治。據了解，事發當下超艾夾一行人剛從舞廳消費出來，發現前方有人在爭吵，而其見狀之後說了一聲，「賣灣家」（不要吵架），沒想到卻因此成為對方行兇的目標，背部因此中了2刀。

AZ疫苗副作用多！指揮中心揭「數據」：BNT更強烈

AZ疫苗副作用多！指揮中心揭「數據」：BNT更強烈

含羞草日記副團長「被砍原因曝光」

含羞草日記副團長「被砍原因曝光」

罔腰深夜喊「流血」　名醫酸：自找台階下

罔腰深夜喊「流血」　名醫酸：自找台階下

即／含羞草日記副團長　遭高雄惡煞圍剿

即／含羞草日記副團長　遭高雄惡煞圍剿

關鍵字：

影音陽春麵石牌老闆娘奧客清湯酸民

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面