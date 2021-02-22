「陽春麵不要麵」她公審闆娘反被罵爆！親上火線解釋苦衷：哪錯了

網搜小組／周亭瑋報導

台北一名女網友近日到石牌商圈用餐，先是點了「陽春麵不要麵」，後來又數度追問惹怒老闆娘，事後她發文抱怨反遭輿論撻伐。稍早她親上火線解釋緣由，也委屈直呼「為何要遭受酸民這樣嚴厲刻薄的對待？」

▲網友公審反被罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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該名女網友在「爆怨2公社」提到，自己到石牌商圈找尋期待已久、傳說很好吃的餛飩抄手，她先是客氣詢問，「能不能只點清湯？就是陽春麵不要麵」，在店家給予否定答案後，她又追問「點麵湯不夠能不能加湯」、「那我點餛飩湯，湯不夠總可以加了吧」。

怎料，此舉瞬間惹怒店家，老闆娘忍不住咆哮，「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，妳唸出來是什麼就是什麼，我端給妳就是什麼，其他的通通沒有賣。」

最後，女網友點了一碗餛飩湯跟牛肉麵，然後抨擊「湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘......」，接著更丟下餐具結賬走人。

抱怨文一出，反遭大票網友指責，「完全理解為什麼店家會發火」、「陽春麵不要麵是在哈囉」、「自己點一份陽春麵把麵撈起來不吃不就好了」。

▲網友認為，原po說詞反覆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

眼看輿論之火燒到自己，原po稍早現身解釋，她表示，「因為身體因素無法進食固體食物，不願意點餐後只喝湯，然後其他食物被倒掉，惜食惜物哪裡錯了？所以先詢問店家卻被咆哮，捫心自問，難道大家從不曾對店家提出自己的需求嗎？我並沒有說店家一定要照做，這不就是在溝通嗎？」

同時，女網友也委屈道，「為何要遭受酸民、假正義魔人這樣嚴厲刻薄的對待，如果是你們的家人生病了呢？也該嚴厲的被指責去死或被罵王八蛋嗎？說清湯老闆聽不懂，所以才解釋是陽春麵不要麵，這樣的溝通有問題嗎？那該怎麼說呢？」

對此，網友們再度砲火全開，「不能吃固體？請問妳點的牛肉麵，牛肉不是固體嗎？妳知道妳到底在講些什麼嗎」、「看到留言我就安心了」、「笑死哈哈哈，阿不是說看人家那間店抄手好吃才去，現在說不能吃固體，吃空氣是不是比較快」、「硬要找理由合理化自己的行為」。

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