獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查　恐「無法可罰」關鍵曝

▲罔腰男友。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日在IG宣布自己懷孕的訊息，造成台灣輿論譁然，衛福部相當震驚，就在19日下午開始跟高雄市衛生局人員保持聯繫，雙方達成共識就是要追查到底。20日上午高雄市衛生局已到高醫進行調查，若罔腰設籍高雄也將進一步約談，只要違反《醫療法》最重可以罰25萬，但是知情人士透露，恐怕「無法可罰」！

衛福部次長石崇良痛批此事根本就是「妖言惑眾」，而高雄市衛生局初步認為罔腰的IG言論，可能會涉及《醫療法》第84條以及86條，這兩條的規定內容是針對非醫療機構「宣傳」醫療廣告，就算是醫療機構，也不應該有「不正當的方式宣傳」，但是截至目前為止，罔腰的言論僅有說到自己「懷孕」，並沒有幫任何醫療單位「宣傳」，知情人士表示，只要不是「宣傳」、「代言」，還真的就罰不了。

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▲▼罔腰曬凸肚稱有了牛寶寶，引發外界高度關注。（圖／翻攝自IG／罔腰）

醫療法第87條也有說明：「廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告。醫學新知或研究報告之發表、病人衛生教育、學術性刊物，未涉及招徠醫療業務者，不視為醫療廣告」。簡單來說就是如果罔腰懷孕為真，屆時是可以被當成研究報告發表，只要沒有招攬行為，也不能當成是醫療廣告。

知情人士強調若是最後調查結果，發現罔腰不是宣傳、也不是代言，單純自己個人的「謊話」，是可以視為「散播假訊息」，可是目前對於醫療方面假訊息開罰，僅就於傳染病防治法第63條、第64條等，醫療法本身並未對於「假訊息」相關罰則，另外也可以當成是罔腰說謊。

說謊有罪嗎？說謊造成相關人的損失，相關人就有權可以提告，目前罔腰貼出高醫看診單以及一張超音波照，讓高醫在19日出面否認，同時表示會提告罔腰，不過也害慘高醫，現在被衛生局調查。而罔腰男友19日則是在限時動態解釋，從頭到尾並沒有說是在哪一間醫院做測試，「別再捕風捉影了..蠻傻眼的，單純一張音波圖吸在回診單上，就被亂做文章，他希望大家別再斷章取義」。

知情人士私下說，就算高醫對罔腰進行「誹謗」提告，只要罔腰在法庭上表示，在高醫就診是事實，只是非「婦產科」，其他像是人體研究單位都是別人想的，自己沒有指涉，也沒有惡意，坦白說誹謗罪要成立是不太容易。

▲罔腰再曬新超音波照「輪廓清晰」 男友發聲護寶寶…澄清非天價！。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）