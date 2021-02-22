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「窮人高速公路」蓋28年！免通行費「過苗栗沒紅綠燈」...成貨車重機最愛

▲▼西濱快速公路七股溪橋至十份交流道路段夕照。（圖／取自西濱快速公路網站）

▲台61線又稱西部濱海快速公路，是全台最長的快速公路。（圖／取自西濱快速公路網站）

實習記者閔文昱／綜合報導

有「窮人的高速公路」之稱的台61線西濱快速道路，昨（21日）發生嚴重追撞事故，釀成2死8傷的悲劇，引發社會關注。這條全台唯一從北到南的「快速」道路，全長289.1公里，與國道1號、3號平行，自民國81年動工後，建造過程一波三折，一路蓋蓋停停，28年來歷經30多次的分段通車，最後才終於在2019年12月全線通車。

1991年當時擔任行政院長的郝柏村，為了紓解國道1號、3號的壅塞車流，並建構西部快速公路網，於是決定將西濱公路提升為快速公路，總經費高達730億元，原本預計2007年就要完工，沒想到卻因路段規劃不周、環保問題及破壞風水等，引發當地民眾抗爭，過程中陸續分了30多次分段通車，卡關了28個年頭，直到2019年12月27日西濱最後一哩路，彰化芳苑大城段通車，於是全台最長的快速道路，歷經28年總算全線通車。

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通車後的西濱，北起新北市淡水八里區，一路沿著海線延伸到曾文溪北岸的十份，原計畫長度共301.834公里，實際通車長度為289.1公里，因不收通行費，因此被稱為「窮人的高速公路」。

▲▼台61線西濱快速公路「桃園永安交流道至新竹新豐交流道」通車。（圖／取自桃園市政府官網）

▲台61線為省道快速公路，不收取通行費，因而有「窮人的高速公路」之稱。（圖／取自桃園市政府官網）

從窮人高速公路，西濱快速道路華麗轉身成全台觀光大道，路線連接西部沿海重要港口、工業區、觀光休憩景點等，王功漁港看夕陽、芳苑體驗海牛車採蚵、一路往南到雲林看濕地，是CP值最高的幸福公路，吸引不少重貨車行駛，也有效分擔了國道車種車流，假日時許多觀光旅客也會南北自由行，體驗在地文化。

▲▼台灣最美十大景觀公路，西濱通霄段奪冠。（圖／張文煥提供）

▲台灣最美十大景觀公路，西濱通霄段奪冠。（圖／張文煥提供）

公路總局票選台灣最美十大景觀公路中，西濱公路就包辦了兩個，除了第1名為台61西濱公路通霄路段落日大道外，還有位於桃園市的台61線西濱公路永安漁港脊背橋，另外，為了讓道路建設融入各地特色，台61線沿線上有多座景觀橋，讓遊客可以在沿著公路旅行時，選點停留。

▲永安漁港脊背橋，則以21783票獲得第二名。（圖／翻攝自交通部公路總局網站）

▲永安漁港脊背橋，則以21783票獲得第二名。（圖／翻攝自交通部公路總局網站）

這條「窮人的高速公路」雖然有「快速」2字，但有時是高架，有時卻變平面，北部許多路段與台15線以快慢車道分隔的方式併行、中南路段則大多採高架方式與台17線共用路廊，駕駛必須緊盯路況，不然可能錯過閘道，因此平時這裡使用意願相對較低。

不過，車流少加上免收通行費，成為許多大貨車司機以及重型機車族的首選，加上苗栗以南沒有紅綠燈以及測速照相，以及早期設計沒有路肩或避車彎，以至於違規超速事故頻傳，行車安全值得關注。

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關鍵字：

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