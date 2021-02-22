　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免過磅、測速少！西濱淪「小車地獄」原因曝　大車司機：比較好走

記者蔡儀潔／綜合報導

21日發生的「西濱20車連環撞」造成2死8傷，引發外界關注。實際上，西濱快速道路被民眾戲稱是「小車地獄」，因為其鄰近西部海邊，再加上免過磅、測速少，幾乎成了大車南來北往的要道，過去就曾發生大車、小車碰撞意外。

▲西濱20車連環撞。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲西濱20車連環撞。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，西濱快速道路一路從新北延伸到台南，加上臨近台灣西部海邊，因此許多大車會行駛這條路來送貨。

一名大車司機受訪表示，西濱不用過磅且測速照相比較少，「比較好走，中山高過道比較不好走，車比較多。」大車數量一多，跟小型轎車發生碰撞時，就容易造成嚴重車禍，所以有民眾戲稱西濱是「小車地獄」。

▲▼ 西濱快速道路。（圖／翻攝自東森新聞）

▲ 西濱快速道路因免過磅、測速少，幾乎成了大車南來北往的要道。（圖／翻攝自東森新聞）

有重機騎士建議，當遇到大車時自己要有一個概念，「第一個是保持安全距離，盡量不要跟在大車旁邊，盡量能夠超過它，或者維持在一個距離內。」

北港分局副分局長吳柏源則指出，西濱現在大部分以大型貨車、油罐車居多，民眾應盡量避開大型車，跟他們保持一個適當的間隔距離。

另外，由於台灣部分路段清晨容易起霧，雲林縣警局交通隊長曾智揚建議，如果駕駛行駛到一半遇上濃霧，請務必減速，拉大與前車的距離，同時開啟霧燈，若行駛路段為快速公路或高速公路，可以先下交流道，等到霧散開後再上路。

ET快訊
「老大情況不太對」黑道軍火庫心腹出面　曝松聯幫老大遭狙殺內幕
阿姨帶外甥出門玩…結果尿急溺死！小孩媽媽慟「絕對不會原諒她」
睡前別吃東西了！醫曝「超驚人2下場」　中國研究：罹大腸癌機率

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

免過磅、測速少！西濱淪「小車地獄」原因曝　大車司機：比較好走

為愛離家17年遭宣告死亡　失蹤女曝結局！同天找到「復活」團圓

路邊攤點「陽春麵不要麵」老闆怒回沒賣！　她反PO網公審：臭跩三小

西濱20車追撞　警曝遇濃霧「3動作」自保：減速拉大車距

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

西濱20車連環撞！快速道路遇車禍　律師提醒「3字保命關鍵」

高中生校外教學「7hrs台北求生」讓他傻眼！網一面倒讚：天堂行程

年後才檢查紅包！他一開傻眼：被陰了　釣出超級苦主「1張扮4張」

騎樓神秘升降梯！他目擊2人消失「通去哪」　網笑：異世界的入口

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

免過磅、測速少！西濱淪「小車地獄」原因曝　大車司機：比較好走

為愛離家17年遭宣告死亡　失蹤女曝結局！同天找到「復活」團圓

路邊攤點「陽春麵不要麵」老闆怒回沒賣！　她反PO網公審：臭跩三小

西濱20車追撞　警曝遇濃霧「3動作」自保：減速拉大車距

鋒面帶雨！兩波變天時間曝　今晨7.3℃白天飆回29度

西濱20車連環撞！快速道路遇車禍　律師提醒「3字保命關鍵」

高中生校外教學「7hrs台北求生」讓他傻眼！網一面倒讚：天堂行程

年後才檢查紅包！他一開傻眼：被陰了　釣出超級苦主「1張扮4張」

騎樓神秘升降梯！他目擊2人消失「通去哪」　網笑：異世界的入口

速霸陸將成立「專屬」越野子品牌？要讓自家玩泥巴實力發揚光大

台股重返16500點大關！大漲百逾點　大立光漲逾2%

謝金河看好電動車產業　造車已成未來產業顯學

瘋電影／姜子牙　上天有好生之德沒有任何生命該被犧牲

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打

球迷早已按捺不住！　亞利桑那春訓門票24小時內賣光光

吳怡農、林飛帆、朱敬一入列　鄭麗君「百人陣仗」曝光如影子內閣

變種病毒大軍！印度官員曝發現「240種變異病毒」：部分更具危險性

浸嘔吐物、尿液3hrs！英女染疫曝「住院情況」　護理師忙翻崩潰哭

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

戴假髮吃火鍋　館長回應了

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

年後才檢查紅包　他傻眼：被陰了

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

濟公幫妹子整骨狂搓！「謎樣微笑」惹議

這2天清晨最冷！下周越來越暖

更多熱門

相關新聞

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日發生嚴重車禍，由於事件發生時濃霧瀰漫且能見度極低，導致第一輛轎車發生追撞事故後，後方駕駛們根本來不及閃躲，車輛全部撞成一團。高公局日前就公布了每年霧季來臨時「易起霧路段」，還有5項如何在濃霧中避免車禍或避免二次追撞的保命方式。

一張圖還原「20車連環撞現場」！

一張圖還原「20車連環撞現場」！

有自動煞停能避免西濱連環撞？

有自動煞停能避免西濱連環撞？

西濱20車連環撞！批踢踢2天前有預言

西濱20車連環撞！批踢踢2天前有預言

巡視魚塭遇死劫！半截車死者身分曝

巡視魚塭遇死劫！半截車死者身分曝

關鍵字：

西濱西濱快速道路小車地獄

讀者迴響

熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

蒼藍鴿「捐1萬元」道歉愛莉莎莎　網一看讚爆

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面