免過磅、測速少！西濱淪「小車地獄」原因曝　大車司機：比較好走

記者蔡儀潔／綜合報導

21日發生的「西濱20車連環撞」造成2死8傷，引發外界關注。實際上，西濱快速道路被民眾戲稱是「小車地獄」，因為其鄰近西部海邊，再加上免過磅、測速少，幾乎成了大車南來北往的要道，過去就曾發生大車、小車碰撞意外。

▲西濱20車連環撞。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

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據《東森新聞》報導，西濱快速道路一路從新北延伸到台南，加上臨近台灣西部海邊，因此許多大車會行駛這條路來送貨。

一名大車司機受訪表示，西濱不用過磅且測速照相比較少，「比較好走，中山高過道比較不好走，車比較多。」大車數量一多，跟小型轎車發生碰撞時，就容易造成嚴重車禍，所以有民眾戲稱西濱是「小車地獄」。

▲ 西濱快速道路因免過磅、測速少，幾乎成了大車南來北往的要道。（圖／翻攝自東森新聞）

有重機騎士建議，當遇到大車時自己要有一個概念，「第一個是保持安全距離，盡量不要跟在大車旁邊，盡量能夠超過它，或者維持在一個距離內。」

北港分局副分局長吳柏源則指出，西濱現在大部分以大型貨車、油罐車居多，民眾應盡量避開大型車，跟他們保持一個適當的間隔距離。

另外，由於台灣部分路段清晨容易起霧，雲林縣警局交通隊長曾智揚建議，如果駕駛行駛到一半遇上濃霧，請務必減速，拉大與前車的距離，同時開啟霧燈，若行駛路段為快速公路或高速公路，可以先下交流道，等到霧散開後再上路。