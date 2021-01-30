區間測速暫停9個月　彰化：移動測速9個月取締1萬2931件

▲台61線彰化路段暫停區間測速。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

近來區間測速上路後被爆出有資安及道安疑慮，交通部已決定若廠商無法證明設備產地非中國及切結零組件非中國製者，須先下架，並對已建置地點在委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前全面暫停使用，但空窗期間仍有移動式測速照相取締，彰化縣內9個月已開出1萬2931件超速罰單。

彰化縣警局指出，目前原建置在台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，經國家中山科學研究院初檢校正軟硬體設備後，已於今年1月13日送請經濟部標準檢驗局檢定中。

▲台61線彰化路段移動式測速取締。（圖／記者唐詠絮翻攝）

交通隊長林世明指出，未來除了設備需依法檢定合格外，會再配合交通部政策，請設備廠商東山科技公司全面清查是否為中國出產製造，並提出相關證明資料，由第三公正單位驗證。等區間測速系統設備經檢定合格及取得第三公正單位驗證非中國產地後，再恢復執法使用，以保障民眾權益及維護警察執法公信力。

林世明強調，台61線彰化段區間測速自2020年4月15日因系統時間準確性問題，即已暫停設備使用至今，改由交通隊及轄區警分局不定時不定點編排移動式測速照相勤務，持續加強取締超速違規，迄今取締告發台61線超速違規計12,931件，超速違規處3000元至6000元罰鍰，提醒用路人維護道路行車安全。

►台首宗開膛剖屍案！裸女遭縱切放血棄屍公墓

►挑戰最低價！AirPods超殺24小時炫風特賣快衝