蔡英文接見統一獅讚潘威倫「護國神嘟」　點名外野三帥像日本偶像

▲總統蔡英文接見統一獅。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日在府內接見去年中職冠軍隊伍統一獅， 她也在致詞時，逐一點名潘威倫、潘武雄和陳鏞基，其中她特別稱讚潘威倫是球迷所稱的「護國神嘟」；此外，她也點名「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑和林安可，笑稱他們跟日本偶像團體一樣帥。

蔡英文在2018-19年賽季，首次在總統府內接見當時的冠軍隊伍桃猿隊，她是台灣首創接見職業冠軍隊伍的總統；這也是比照美國職棒大聯盟、NBA等職業聯賽的冠軍隊伍，會進入白宮接受總統表揚的傳統。

蔡英文在接見過桃猿隊之後，去年因為疫情影響的關係而取消，但今年在整體防疫的表現下，中華職棒不僅是全世界第一個開打的職棒聯賽，更也如期產生冠軍隊伍。因此，她也恢復接見的慣例，在府內接見今年的冠軍統一獅。

▼總統蔡英文接見統一獅。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在致詞時，特別逐一點名陣中戰將，包括「嘟嘟」潘威倫，由於他漲紅著臉，總統還指著他笑著說，「是不是臉有點紅了？現在又更紅了」。不過她也稱讚道，潘威倫是許多職棒紀錄的保持人，也是國家隊偉大的投手「護國神嘟」。

蔡英文也特別提到被外界稱為「外野三帥」的陳傑憲、蘇智傑和林安可，她笑說，因為他們跟日本偶像團體一樣有高顏值，而且還是第一次有球隊包辦最佳十人外野獎項。

最後，蔡英文則依往例致贈「國家因你而偉大」的毛巾，而統一獅則回贈總統繡有「蔡英文總統」字樣的手套，以及背號1號的球衣；特別的是，吉祥物萊恩則準備了2顆棒球，上頭畫有自己的自畫像。