學者7點分析蔡英文整頓情治　陳明通2特質勝任國安局長

▲邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文國安團隊人事大異動，現任國安局長邱國正出任國防部長，國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，陸委會主委由前陸委會副主委邱太三接任，陸委會主委陳明通則轉任國安局長。對此，台師大政研所教授范世平認為「小英終於開始整頓情治系統」，並提出7點分析。

范世平7點分析包括，一、長期以來，外交、軍方與情治一直是藍到出汁的單位，外交人員多出自國民黨黨校的政大，國軍一直是黨軍，情治則自詡是「領袖」（兩蔣）的耳目，前總統陳水扁執政8年，這3個單位都無法掌控；二、政治信仰是藍是綠無所謂，重點要忠於國家，服從人民選出的總統，保衛台灣的利益與安全，更不能變紅，最近國防部軍情局五處前少將處長岳志忠、上校張超然被中國大陸吸收，顯示情治單位已被滲透。

▲張超然涉嫌2013年開始，陸續吸收退役上校周天慈、負責敵後情報工作的退役少將岳志忠，為廣東省國安廳官員在台物色其他退役校級軍官，安排赴陸提供情報人員個資等機密訊息，已遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

范世平提到，三、蔡英文第一任期基本上可以掌握外交與軍方，兩個單位能充分配合他的大政方針，唯獨情治單位還是針插不透，所以才一直呼籲第二任期要整頓情治；四、2019年7月發生蔡英文出訪隨扈私菸案，國安單位在總統大選前讓蔡英文跌了一大跤。

▲陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）



國安局長一職，范世平在第五至七點分析中，也提到陳明通具備的兩項特質，包括了解美中台三邊關係和強勢霸氣的性格。

范世平指出，五、國安單位長期的保守心態與傳統思維，造成在情報研析上無法突破，面對新型態的美中台三邊關係，陳明通理解充分，能讓研判更精準；六、陳明通成為繼許惠祐後的第二任文人國安局長，這個位子不是每個人敢坐，因為「山上」的山頭林立，所以軍人才穩得住，而陳明通較為強勢與霸氣，相信能壓住陣腳，也可進行較大的改革，帶來有異於軍人的新思維。

范世平說，七、國安局編制1500人，下轄10個處，有槍、有特勤、有科技，還有海外特派人員，陳明通有更多發揮的空間，只是他不能再隨心所欲的公開講話了。