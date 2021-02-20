蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

記者蔡文鈴／台北報導

總統府國策顧問黃崑濱去年因病臥床，20日下午3時左右辭世，享耆壽92歲。對此，總統蔡英文透過臉書表示，自己心目中的崑濱伯，是個開朗、和善，對農業和土地有很深的感情和堅持的台灣人，會永遠記得他的笑容、愛人惜物的精神。

▲蔡英文悼念崑濱伯。（圖／翻攝蔡英文臉書）



蔡英文說，崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁。她回憶起第一次拜訪崑濱伯時，那時還不是總統，沒有戒備森嚴的隨扈，倆人就一起坐在崑濱伯家門口，和崑濱嫂、鄰居們自由自在的閒聊，感受到濃濃的台灣人情味。

蔡英文提到，當時向崑濱伯拜師，親自指導怎麼插秧，而且崑濱伯種出來的冠軍米，吃過的人都說讚。甚至，有次崑濱伯告訴她，想把冠軍米寄到總統府，她回應崑濱伯，「我自己來拿就好啦。」

自蔡英文當了總統之後，崑濱伯成為國策顧問。蔡英文說，崑濱伯不常來台北，而自己有機會去台南時，常到後壁看他，聽他分享農民的心聲和建議，她大讚，「崑濱伯真的是我在農業政策上非常重要的顧問。」

蔡英文表示，崑濱伯年紀大了，過去一年來身體比較衰弱，得知他離開了，雖然感傷，但會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神，也會繼續把自己的工作做好，就像他一輩子只做一件事，把米種好那樣。

此外，副總統賴清德聞訊崑濱伯辭世的消息，也感到萬分不捨及難過；他憶及和崑濱伯每次的互動，都有滿滿的溫暖，身上散發出台灣農民敬天愛地的謙卑精神中，深刻感受到崑濱伯的生命智慧。

賴清德表示，大家熟悉的「無米樂」紀錄片，記錄著時代變遷下，這代農民勞動的身影及堅韌的生命力，崑濱伯雖然離開我們，他一生愛鄉愛土的身影及樸實打拚精神，將會永遠流傳。他祝福崑濱伯離苦得樂，安息在這片他深愛的土地上，也請家屬節哀珍重，「我們會永遠記得您。」

▼賴清德悼念崑濱伯。（圖／翻攝賴清德臉書）