　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

記者蔡文鈴／台北報導

總統府國策顧問黃崑濱去年因病臥床，20日下午3時左右辭世，享耆壽92歲。對此，總統蔡英文透過臉書表示，自己心目中的崑濱伯，是個開朗、和善，對農業和土地有很深的感情和堅持的台灣人，會永遠記得他的笑容、愛人惜物的精神。

▲▼蔡英文悼念崑濱伯。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文悼念崑濱伯。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文說，崑濱伯和無米樂，是每一個台灣人心中的鄉愁。她回憶起第一次拜訪崑濱伯時，那時還不是總統，沒有戒備森嚴的隨扈，倆人就一起坐在崑濱伯家門口，和崑濱嫂、鄰居們自由自在的閒聊，感受到濃濃的台灣人情味。

蔡英文提到，當時向崑濱伯拜師，親自指導怎麼插秧，而且崑濱伯種出來的冠軍米，吃過的人都說讚。甚至，有次崑濱伯告訴她，想把冠軍米寄到總統府，她回應崑濱伯，「我自己來拿就好啦。」

自蔡英文當了總統之後，崑濱伯成為國策顧問。蔡英文說，崑濱伯不常來台北，而自己有機會去台南時，常到後壁看他，聽他分享農民的心聲和建議，她大讚，「崑濱伯真的是我在農業政策上非常重要的顧問。」

蔡英文表示，崑濱伯年紀大了，過去一年來身體比較衰弱，得知他離開了，雖然感傷，但會永遠記得崑濱伯開朗的笑容、愛人惜物的精神，也會繼續把自己的工作做好，就像他一輩子只做一件事，把米種好那樣。

此外，副總統賴清德聞訊崑濱伯辭世的消息，也感到萬分不捨及難過；他憶及和崑濱伯每次的互動，都有滿滿的溫暖，身上散發出台灣農民敬天愛地的謙卑精神中，深刻感受到崑濱伯的生命智慧。

賴清德表示，大家熟悉的「無米樂」紀錄片，記錄著時代變遷下，這代農民勞動的身影及堅韌的生命力，崑濱伯雖然離開我們，他一生愛鄉愛土的身影及樸實打拚精神，將會永遠流傳。他祝福崑濱伯離苦得樂，安息在這片他深愛的土地上，也請家屬節哀珍重，「我們會永遠記得您。」

▼賴清德悼念崑濱伯。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德悼念崑濱伯。（圖／翻攝賴清德臉書）

ET快訊
快訊／大樂透槓龜！下期頭獎上看1億　15組春節大紅包一注獨得
連外送APP都封殺她！取餐人叫鄭爽…冒「警告訊息」
童顏網紅遭瘋傳「不雅艷照」！認了是本人
快訊／至少「2死20傷」！緬甸警朝示威者開槍
孫協志突曬全黑西裝帥照「開放祝福」　網驚：要結婚了？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

邱國正接國防部長　徐巧芯提四大改革議題「是否評估女生當兵？」

蔡英文去年親赴台南探視　國策顧問黃崑濱辭世享耆壽92歲

張惇涵揭「總統發言人的一天」：常常中午手機就沒電了

歡樂無法黨遭廢黨　呱吉：階段性任務完成

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

羨慕！遠傳用戶獨享跨超商咖啡寄杯服務、遠傳幣還可抽iPhone12系列

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

邱國正接國防部長　徐巧芯提四大改革議題「是否評估女生當兵？」

蔡英文去年親赴台南探視　國策顧問黃崑濱辭世享耆壽92歲

張惇涵揭「總統發言人的一天」：常常中午手機就沒電了

歡樂無法黨遭廢黨　呱吉：階段性任務完成

陳妍希、張柏芝素顏好比女大生　《乘風破浪的姐姐2》女星獨門保養法

《芝加哥七人案》限定48小時「線上免費看」　感人原因和31年前有關

網瘋傳台南某大樓出現「確診者」　衛生局不願證實…晚間回應了！

豪門媳崩潰不忍了！張寗淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎

快訊／大樂透槓龜！下期頭獎上看1億元　15組春節大紅包一注獨得

製造業Q4產值轉正「年增2.54%」 終結連七季負成長

土匪式號召廠商！「瘋男」浮誇春酒集齊百位YouTuber

台中屁孩保時捷載妹被攔！狂嗆警「外套9萬」別拉：你賠得起喔？

統一超商6000店里程碑達陣　啟動永續元年進化「社區服務中心」

傳軍艦缺熱像儀！　海軍透露各艦都已配上「夜視鏡」：識別手段很多

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

蔣萬安穿鞋王挨酸　李正皓喊話：正面回應

歡樂撐不到兩年　「歡樂無法黨」遭內政部廢黨

韓國瑜最新貼文搞錯小林村浩劫年份　被酸：還在醉

快訊／江啟臣發表《參選宣言》爭取連任　當國民黨「造王者」

蔡英文考量各國調整「對中政策」　國安人事變陣關鍵曝

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆

罔腰稱「人體試驗懷孕」　柯文哲：他吃太飽啦

萊豬跑票懲處卡關　黨內人士：吃定我們

沈富雄評國安新人事是「鴿派抬頭」

林為洲深夜表態　「我反共」

國安人事異動　國民黨：只是為了撤換嚴德發

拿扁類比馬英九政治追殺　國民黨反擊了

民進黨抓包韓國瑜瞎扯政治追殺

邱太三：監察院早還我清白　絕無關說情事

更多熱門

相關新聞

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

總統府國策顧問黃崑濱20日下午3時左右辭世，享耆壽92歲。消息一出後，令許多政壇人士感到相當不捨，總統蔡英文感到萬分悲慟，監察院長陳菊也透過臉書表達哀悼，願崑濱伯一路好走。

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

「崑濱伯」辭世　黃偉哲PO文悼念

蔡英文去年親赴探視　總統府國策顧問黃崑濱辭世

蔡英文去年親赴探視　總統府國策顧問黃崑濱辭世

國安大地震　向陸釋善意第一步？

國安大地震　向陸釋善意第一步？

關鍵字：

蔡英文崑濱伯影音

讀者迴響

熱門新聞

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

罔腰親下戰場！截圖反嗆子宮外孕媽

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

強運爸「怎麼買都中獎」　4對話圖神翻！

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面