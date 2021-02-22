川金會「超友誼」粉紅關係曝！川普想用空軍一號載金正恩回家

▲即便越南河內川金會最後宣告破局，川普卻願意用空軍一號在金正恩回家。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國前總統川普在競選時，曾屢次宣稱因為與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩維持著良好的友誼關係，北韓才會於2017年以後停止進行核試驗、戰略飛彈試射，使兩國免於戰爭。對此，受訪的時任美國外交高層向英媒《BBC》透露，事實上川普確實曾展現出外界無法想像的超友誼態度，不僅願意用空軍一號載金正恩回家，還願意為金正恩取消美韓例行軍演。

《BBC》於當地時間21日在節目「以全球為舞台的川普」（Trump Takes On the World）找來當時的美國白宮副國安顧問博明（波廷傑，Matthew Pottinger）、聯合國副秘書長弗特曼（Jeff Feltman）談及兩次川金會的發起背景與其中各種不為外界所知的秘辛。

時間拉回到2019年2月27日，當時金正恩為了參加第二次川金會，從首都平壤搭乘列車，花了3天多的時間，才經過中國領土抵達越南河內，不過該次會談最後以雙方破局告終，美國與北韓再度陷入冰冷、局勢不明朗的關係，然而根據博明的回憶，事實上川普根本沒將此事放在心上。

▲川普將金正恩視為好朋友。（圖／達志影像／美聯社）

博明透露，在該場會談宣告破裂後，川普深知金正恩將又會耗費數日的時間從合內搭乘列車返回平壤，因此向金正恩提議，「我可以用空軍一號專機載你回家，只需花費2個小時，如果你願意的話」，不過最後這項提議被金正恩婉拒。

時任美國白宮國安顧問波頓（John Bolton）認為，其實從首場川金會開始，川普便真心將金正恩視為可以交心的好兄弟，以為在世界的另一端終於有新朋友，而當金正恩屢次向美國抱怨美韓例行性的聯合軍演時，川普竟突然回道，「我決定將取消美韓軍演，這只不過是一場沒有必要、又浪費金錢的戰爭遊戲（war games），只要我宣布取消，就能讓你感到幸福。」

波頓吃驚道，「我實在無法置信，他（川普）」竟然會這麼說！」

而弗特曼也在該集節目中提到川金會促成的背景！時間回到2017年，當時金正恩屢次進行戰略飛彈試射，使川普氣得飆罵金正恩為「火箭人」，還嗆道白宮辦公桌上有一棵更巨大的紅色按鈕，可以發動全球核武攻擊，美國與北韓兩國此時瀕臨開戰邊緣。

▲川普與金正恩，從原本互相開嗆的關係迎來一場關鍵轉變。（圖／達志影像／美聯社）

弗特曼該年12月5至9日或北韓當局邀請前往平壤，面見時任北韓外務相李榮浩、外務省副相朴明國（박명국，音譯）、俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅，事後他透過媒體呼籲北韓參加平昌冬奧，而同時也對外透露川普正有意與金正恩舉行會談。

弗特曼回憶，當時川普得知北韓當局密邀弗特曼造訪平壤，竟然傾身對著弗特曼說道，「弗特曼，你一定要親身前往平壤一趟！並且代我向北韓當局傳達，我願意與金正恩同桌舉行會談。」

金正恩從弗特曼間接收到該項提議後，並未直接回覆川普，直到經故數個月之後，才向南韓當局表示，已做好與川普見面的準備，時任南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶（정의용，現任外交部長）奔赴美國傳達此項消息，而在獲得川普的正面會應後，竟然驚訝到差點從椅子上跌下來，最後首場川金會才於2018年6月在新加坡舉行。

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