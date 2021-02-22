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德州將全面復電…仍近千萬人「缺淨水」！　他收45萬電費帳單暴怒

▲▼ 美國德州受災戶逐漸復電，但仍有許多民眾無水可用。（圖／路透）

▲ 志工分發飲用水給災民。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中南部受到強烈暴風雪侵襲，受災嚴重的德州供電逐漸恢復，但經過長達10天的酷寒，天氣回暖卻導致水管爆裂災情頻傳，停電也導致電爐停止運轉，再加上泵浦老化，低水壓使水質堪憂。德州逾1200個供水系統服務中斷，影響199個郡的880多萬人，約佔該州2900萬人口的1/3。

德州多個地區先前發布「沸水警告」（boil water notice），要求民眾須將水煮沸後才能使用。根據德州環境品質委員會（TCEQ）媒體專員拉斯普（Gary Rasp），截至21日晚間7時，有258個地區的警告已經解除。

州長阿伯特（Greg Abbott）21日下午在記者會上說明，該州仍有3萬人斷電，「觀察復電速度，我想德州家家戶戶所有電力都會在今晚或明天完全恢復」，供水系統則正在搶修中。在德州國民警衛隊（Texas National Guard）、美國國防部及聯邦緊急事務管理署（FEMA）努力之下，已經分發逾300萬瓶水。

天氣回暖和復電稍稍帶來安慰，但許多人依然沒有淨水可用，或是身處水管破裂導致淹水的房屋，包括共和黨籍沃思堡（Fort Worth）市長普萊斯（Betsy Price）。她家中被水淹沒，保險公司會賠償損失，但其他居民可能沒有這麼幸運。

普萊斯進一步指出，「某種程度上，我們將需要額外的水管工人和資源，也需要更多資金來幫助那些沒有能力支付這些金錢的人，而這筆資金將不得不由聯邦政府承擔。」根據阿伯特21日在記者會上的說法，聯邦政府已向FEMA提供援助，部分將用來幫助房屋受損的災民。

此外，德州電力市場管制寬鬆，允許消費者自行選擇電力供應商。許多供應商以批發價供電，隨需求調漲價格，造成近來電費飛漲。達拉斯居民阿普肖（DeAndre Upshaw）就透露，他剛收到一張金額高達7000美元（近新台幣20萬元）的帳單；還有推特網友憤怒地表示，收到1.6萬美元（約新台幣45萬元）的帳單。阿伯特對此則在記者會上表示，德州公共事業委員會已經發布一項命令，禁止因民眾未繳費而切斷服務，以緩解高額電費問題。

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