德州民眾「用電5天」費用高達45萬！　市長怒批：應由州政府買單

▲德州因暴風雪斷電。(圖/路透)



文/中央社

美國德州數以百萬計民眾今天仍無安全的淨水可用,官員們紛紛抱怨嚴寒天氣危機衍生而出的高額電費帳單,部分家戶電費甚至高達1萬6000美元(約新台幣45萬元),堪稱天價。

法新社報導,這波冷氣團異常酷寒,使得美國中部和南部部分地區本週稍早陷入癱瘓,逾70人喪命,數以百萬計民眾暫時缺電,水管也冷到結凍。

休士頓市長特納(Sylvester Turner)在哥倫比亞廣播公司政論節目(CBS)「面對全國」(Face the Nation)表示:「本週發生的一切原本都可預料和避免。」他說,德州獨立電力網難以應付極端天氣,長久以來一直是不爭的事實。

據路透社報導,德州電力市場管制異常寬鬆,允許消費者從競爭激烈的眾多電力供應商中自行選擇,若干供應商以批發價格供應電力,價格隨需求調漲。

因此,憤怒的消費者在社群媒體上張貼的照片顯示,一些還能開燈或維持冰箱運作的德州居民發現,自家用電僅5天,電費就高達5000美元(約新台幣14萬元)以上,甚至有一戶的帳單金額高達1萬6000美元(約新台幣45萬元)。

