西濱20車追撞　警曝遇濃霧「3動作」自保：減速拉大車距

▲車禍現場畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台61線、西濱快速公路發生20車連環撞的重大車禍，造成2死8傷，部分駕駛人認為是濃霧釀禍。對此，雲林縣警局交通隊長曾智揚提醒，如果駕駛人在行駛期間遇到濃霧，最好做到3個動作，開霧燈、減速、拉大車距，以確保自身安全。

西濱這場重大車禍發生於21日上午7時31分，1人當場死亡、1人送醫不治，另外還有8人輕傷，分別被送往嘉義朴子醫院、嘉義長庚醫院以及北港媽祖醫院。一名駕駛事後接受媒體採訪時坦言，行經事發路段時，看到前面車輛全部停住，他也馬上保持安全距離，結果後面車輛又撞上來，「那時候起霧都看不到了，能見度很低。」

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不過，是否為濃霧釀禍，氣象局表示，21日清晨並沒有發布濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準、也就是能見度低於200公尺，還有很大一段距離。

由於台灣部分路段清晨容易起霧，雲林縣警局交通隊長曾智揚建議，如果駕駛行駛到一半遇上濃霧，請務必減速，拉大與前車的距離，同時開啟霧燈，若行駛路段為快速公路或高速公路，可以先下交流道，等到霧散開後再上路。

假如已經發生車禍，曾智揚提醒，車上民眾要先確認後方有無來車再下車，放置好三角錐等警示物後，務必立即離開主要車道，最好站到護欄外側等待救援，以免發生二次追撞。

▲行車記錄器畫面中一片霧茫茫。

交通部高速公路局也指出，台灣每年冬春兩季容易發生起霧情形，本局整理每年11月至隔年3月高速公路易起霧路段，供用路人參考，包含國道1號內湖、林口、楊梅、三義、彰化、員林、西螺、新營及仁德；國道3號七堵、樹林、龍潭、關西、香山、南投、竹山、梅山、關廟及田寮；國道5號坪林；國道6號霧峰至國姓等。

▼遭撞車輛幾乎全毀。

▼一張圖還原車禍現場狀況。（圖／記者蔡佩旻製圖）