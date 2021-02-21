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快訊／北宜18K死亡車禍　黃牌騎士慘死、台大法律日本籍騎士昏迷

▲▼北宜公路18K發生重機死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲北宜公路18K發生重機死亡車禍，騎士受創後流出大量鮮血。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

北宜公路18K處21日下午2時許發生死亡車禍，一輛白牌機車與黃牌重機行經案發地時發生車禍意外，其中24歲的騎乘黃牌重機的蘇姓男子，現場就失去生命徵象，送往耕莘醫院急救後無效，宣告死亡；另名騎士則是顱內出血、全身擦挫傷，意識不清送往慈濟醫院新店分院急救。

據悉，蘇姓男子當時騎乘黃牌重機行經北宜公路，從新店往宜蘭方向行駛；另名19歲的日本籍林姓男子則騎乘白牌機車，雙方在18.1K處發生車禍意外，雙方駕駛經抽血檢驗均無酒精反應。由於現場車殼碎片四散，也沒有目擊者及監視影像，整起車禍的肇事原因仍待警方釐清。

而林男其實就讀台灣大學法律學系一年級，在台沒有家屬及親人，警方依照他的學生證判別出身分後，目前已經聯繫到校方趕往醫院，而林男也於下午5時許插管急救完畢，目前已經轉至外科加護病房觀察當中。

警方表示，肇事車輛於下午4時35分完成採證作業後移置排除，並由工務段於4時40分完成路面散落物清理，交通恢復順暢。

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▼白牌機車毀損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼北宜公路18K發生重機死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼2名騎士頭部受到重創，現場滿是鮮血。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼北宜公路18K發生重機死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼北宜公路18K發生重機死亡車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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