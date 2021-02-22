西濱20車連環撞！快速道路遇車禍　律師提醒「3字保命關鍵」

記者黃翊婷／綜合報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段21日上午7時許發生20車連環撞的重大車禍，造成2死8傷。律師林智群在臉書兩篇PO文中提到，萬一在高速公路或快速道路上發生車禍，首先要做的事情是「先移車，先移車，先移車！」如果沒辦法移車，至少人要先出來並站到路邊。

▲20車連環撞現場畫面相當驚悚。（圖／地方中心翻攝，下同）

林智群提醒，如果在高速公路或快速道路發生車禍，先別急著找對方理論，地下劃線也可以省了，畢竟現在很多車主都有裝設行車記錄器，最重要的是先移車，萬一沒有辦法移車，至少人要先出來並站到路邊躲避，「先確保自己生命比較重要！命都沒了，講路權有意義嗎？」

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林智群分析，假如前方車禍的車主可以移車卻不移動，導致後方車輛撞上，在一定情況下，前面兩台車的車主是要對後車負責的，也就是說，車主就算在第一次車禍事件中站得住腳，第二次車禍卻可能站不住腳，不過，他之所以PO文不是要針對西濱的車禍，只是想提醒大家，遇到類似的狀況時要怎麼處理，先有概念比較重要。

▼▲轎車遭夾擊，車體嚴重毀損。

大約4小時之後，林智群再度於臉書PO出第二篇文章，他談到，在高速公路常會碰到一種情況，就是原本順暢的道路因為車禍而堵成一團，如果很嚴重，大家都能體諒，但有時候看到只是小擦撞，心中都會忍不住想「你馬卡差不多耶！這種小擦撞，需要把車子停在現場嗎？不能拍完照後移車到路肩嗎？以為是重大犯罪現場嗎？」

林智群認為，高速公路和一般平面道路不同，後方的車輛無法繞到其他地方，所以一旦發生小擦撞就會塞車，除了延誤他人時間之外，另外還有安全問題，「我已經講了，把車子停在高速公路上是很危險的，然後你為了一個小擦撞，把車子停在原地，把自己甚至全家人的生命置於風險之中，你們的生命有那麼廉價嗎？」