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社會 社會焦點 保障人權

西濱20車連撞「能見度不到10公尺」　目擊駕駛：霧到像盲人開車

記者黃翊婷／綜合報導

台61線、西濱快速公路發生20車連環撞的重大車禍，造成2死8傷，引發社會各界關注。雖然氣象局指出當時並未發布濃霧特報，但有目擊駕駛聲稱，事發時能見度不到10公尺，幾乎是伸手不見五指的地步，一上雲嘉大橋就像盲人開車，連前車閃燈都看不到。

▲▼西濱車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲部分駕駛形容，事發當下能見度很低，幾乎不到10公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

這場重大車禍發生於21日上午7時31分，其中一輛銀色休旅車遭撞後當場潰縮一半，整輛車爛成廢鐵，駕駛受困車內當場慘死。而另一名幸運逃過死劫的黃姓司機坦言，脫困後仍緊張到快要昏倒，原來，他當時駕駛大貨車準備前往雲林口湖載海產，不料，卻在途中發生追撞車禍，事發當下他不知道要怎麼處理，加上能見度低，根本不到10公尺，前方還有一台大卡車，他來不及閃躲，就在0.5秒的瞬間方向盤一轉，車頭雖然撞成鐵餅，但仍有空間讓他鑽出，這才撿回一命。

根據《聯合新聞網》報導，其他目擊駕駛聲稱，上雲嘉大橋前能見度很好，但一上橋進入霧區，彷彿變成盲人開車，幾乎是伸手不見五指的地步，連前車閃燈都看不見，就算時速只有30公里，恐怕也會因為來不及反應而撞上；部分駕駛看到霧裡有一堆車，不敢繼續前進，這才沒有釀成更嚴重的追撞事故。

▲▼西濱連環撞，行車紀錄器畫面曝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲行車記錄器畫面。

此外，在行車記錄器畫面中，事發當時確實是一片白茫茫，一輛滿載瓦斯罐的貨車遭到追撞；接著另一段畫面顯示，第一次撞擊後，有民眾癱坐在地，但當他準備站起時，疑似因為重心不穩，搖晃了一下再遭後車撞上，整個人遭撞飛，現場汽車零件四散，尖叫、哀嚎聲四起，畫面相當驚悚。

不過，雖然多名駕駛人直指是濃霧釀禍，但氣象局表示，21日清晨並沒有發布濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準、也就是能見度低於200公尺，還有很大一段距離。至於詳細的車禍發生原因以及責任釐清，仍有待檢警進一步調查。

▼轎車遭夾擊，車身嚴重毀損。（圖／地方中心翻攝）

西濱「20車連環撞」1死9傷！一堆瓦斯桶　網：到底怎撞的？（圖／地方中心翻攝）

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