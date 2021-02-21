西濱20車連環撞！批踢踢「2天前有預言」...網狂朝聖：先知

▲車禍現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21）日上午7時許發生重大車禍，共有20輛車撞成一團，造成2死8傷慘劇。正巧，前兩天才有網友在PTT上發文問卦，「61線西濱公路都什麼人在走的」，因此嚴重車禍發生後，就有不少網友前去朝聖，留言直呼「未來人預告」、「先知」、「朝聖推」、「神預言」。

有網友19日在PTT的Gossiping板上，以「61線西濱公路都什麼人在走的」為題發文，提到該公路雖有區間測速，但還是很多貨櫃車在飆車，如果撞下去後果肯定不堪設想。

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▲19日的這則貼文被網友瘋狂朝聖。（圖／翻攝自PTT）

今（21）日有網友在臉書社團「西濱公路（西濱快速道路）路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」發文貼出車禍慘況，瓦斯桶散落一地，且多車受損嚴重，甚至還有車子被壓縮成「半輛」。

據了解，該車禍事發於台61線北上254公里，共有6輛大貨車和14輛小客車撞成一團，造成2死8傷，詳細車禍原因還有待釐清。

車禍發生後，就有不少人想起該則2天前所發布的貼文，紛紛到留言處回應，「神預言」、「真的！馬上想到原PO的文章，有預言」、「朝聖，先知」、「你是先知嗎？印象中剛看到這篇」、「我也是來朝聖的，看到新聞就想到這篇文章」、「你未來人」。