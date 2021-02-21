獨／邱于軒徵人網歪樓問「會開船」　新助理曝光：開過飛機！

▲高雄市議員邱于軒徵助理，紅圈者是新助理，曾經開過飛機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

我真的在徵人啦！高雄市議員邱于軒今年一月在自家臉書貼出徵人啟示，表示需要一名會開車的助理，沒想到這一篇文章貼出來，網友爆笑詢問自己會開船、開挖土機等，能不能來應徵，讓邱于軒傻眼；經過一個月之後，她應徵到人了，而且還是國家認證過開過飛機！

邱于軒在臉書貼出徵人訊息之後，同黨議員李雅芬、曾俊傑都跑來留言說自己要應徵，不過這還不是最亂的，「他說會開船可不可以，有人說會開堆高機跟挖土機可不可以，所以我還是覺得網友還是一直在歪樓」，她高分貝喊：「我是真的很認真在找助理，可是為什麼大家提到我的助理，就有一種歪樓，而且這次我不是要找正妹助理，我是真的要找工作熱忱，願意吃苦耐勞，願意陪我服務選民的助理，請大家認真看待。」

▲高雄市議員邱于軒徵助理，應徵者表示自己會開船、堆高機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市議員邱于軒徵助理，應徵者表示自己會開船、堆高機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過記者詢問有會開挖土機的助理，感受如何？邱于軒笑著說：「我想應該會很風光，就是看到挖土機就知道邱于軒來了，應該會讓人印象深刻，但是我只是要會開車就好」，最後還忍不住強調：「會開一般的車子就好」。就在春節過後，邱于軒已經找到助理了，而這名助理據了解過往身份特殊，曾經念過空軍官校，接受過T34飛行訓練，只是後來沒有正式成為飛官，而這名助理十分低調，不願多談。