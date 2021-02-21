趕搭今日唯一班機返台　82名台商僑民談緬甸「街頭都槍聲」

記者陳以昇／桃園報導

緬甸發生軍事政變，政局持續動盪，中華航空公司CI7916航班今下午5點接回82人，機上乘客鄭老師提到該班機是今日唯一起降仰光的飛機，另一名乘客帶著2名兒子回台，她說在緬甸都不敢出門，待在家裡，能回到台灣心情比較好。

▲華航今出動一架班機前往緬甸仰光，載回82人。（圖／記者陳以昇翻攝）

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▲搭乘緬甸專機抵台的鄭老師表示，今日仰光機場只有華航這架班機起降。（圖／記者陳以昇翻攝）

搭上班機回台的鄭老師表示，這班飛機是機場唯一起降的班機，家人很擔心她，希望能趕緊回台灣，鄭老師搭專機飛回桃園機場，她很感謝華航。機上乘客洪小姐她在機場表示這趟去緬甸是去找親戚，待了一個多月時間，沒料到會遇到政變，她形容街頭槍聲四起。

另一位媽媽是緬甸華僑帶著2個兒子一起回台，她形容在緬甸的時候不敢出門，只能待在家裡，能回到台灣，心情開心了一些。先生特別到機場接機，他提到大概有2、30位親友在緬甸，第一批回來的是太太和2個兒子，其他擁有台灣身份的親友預計搭乘下一批的專機回台。

根據駐緬代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在第一大城仰光（Yangon），在軍事政變發生後，駐緬甸代先於2月15日公告，華航暫時排定2月21日及28日共2個班次台北往返仰光救援班機。

▲洪小姐去緬甸一個多月，當初去找親戚，沒料到會碰上政變。（圖／記者陳以昇翻攝）

華航救援班機機組人員出發時機上未搭載任何乘客，早上7點班機起飛前往緬甸仰光。據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約82人。

▲搭專機抵台的民眾表示，在緬甸都不敢出門。（圖／記者陳以昇翻攝）

指揮中心發言人莊人祥提到緬甸是因政局動盪而有班機回國，當地疫情狀況良好。並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，目前有28人將會依規定入境自費採檢，依其申請縣市之防疫旅館或自家進行居家檢疫。



▲華航緬甸包機下午5點降落桃園機場。（圖／翻攝東森新聞）