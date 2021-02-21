台中傳產老闆摔2層樓撞頭　員工隔天驚見他倒臥樓梯口！送醫不治

▲檢方初判林男死因為顱內出血，無外力介入，將抽血檢驗確認詳細死因。（圖／台中司法大廈／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區1名林姓傳產老闆，19日上午被員工發現在住家兼公司的1樓樓梯口倒地不起，沒有呼吸心跳，嚇得趕緊報警，警方到場發現林身上有酒味，送醫急救仍不治。經檢察官相驗，初步研判，疑林酒醉後爬樓梯不慎從2樓摔到1樓，撞擊頭部導致顱內出血，初判無外力介入，詳細死因須待抽血報告出爐後釐清。

警方調查，林男（49歲）是傳產業老闆，獨居在台中市南屯區的住家兼公司，19日上午11時30分許被員工發現倒臥在1樓樓梯口，員工查看林男狀況發現頭部有傷勢，已無呼吸心跳，身上還有酒味，嚇得趕警報案並通報119。救護人員緊急將林送往醫院救治，仍宣告不治，初判死因為顱內出血。

警方勘驗現場無打鬥痕跡，研判是林喝酒後返家爬樓梯時，不慎從2樓摔到1樓，過程中撞擊頭部，案發時間為18日深夜至19日凌晨間。全案警方20日報請檢方相驗，檢察官初步排除外力介入，並指示法醫抽血檢驗，以釐清血液中是否有酒精或其他藥物反應，已將遺體先發還林男家屬辦理後事，死因還須等待抽血報告出爐，再行確認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



經典、活潑、浪漫



【更多新聞】



BMW試車自撞2死畫面曝！肇事男大生父代子道歉：他腦中一片空白



台中女麗購330萬黃金大獎得主出爐 幸運兒一度沒接電話直呼「真的假的」



快訊／台中大樓警衛聞巨響！驚見1男躺中庭「頭破腸流亡」