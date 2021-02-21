BMW試車自撞2死畫面曝！肇事男大生父代子道歉：他腦中一片空白

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣和美鎮15日凌晨1時許發生一起死亡車禍，3名年輕人相約BMW試車自撞造成2死1傷，唯一生還的22歲杜姓男大生第一時間稱他坐在後座，事後案情逆轉，檢警製作筆錄時杜男坦承他才是酒駕肇事者。杜男父親接受媒體電訪表示，兒子肇事後受到非常大的驚嚇，腦中一片空白、過程全都忘記，但在檢警問訊中逐漸找回記憶，並承認肇事，杜父也要求兒子，既然犯了如此重的錯誤，並負起法律上的責任，他也代兒子向社會大眾道歉。

▲杜男等人車禍畫面曝光，BMW最後失控撞上路旁護欄。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲車輛自撞後嚴重變形，車內3人2死1傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

該起車禍發生於大年初四15日凌晨1時30分許，杜男與詹男（23歲）、周男（27歲）等3人開著BMW於彰化縣和美鎮嘉卿路試車，路旁監視器畫面今日曝光。畫面顯示，這輛BMW在道路上來回狂飆至少4次，最後由杜男駕駛時，車輛失控高速撞上護欄，造成巨大聲響，車體呈現V字型，周、詹飛出車外慘死，杜男受到輕傷。

▲▼BMW在道路上來回狂飆。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方獲報立即到場，杜男起初說自己坐在後座，是周男開車，但警方發現杜男雙腳疑似被變形車體夾住留下擦傷，而且臉部、胸部也疑有被安全氣囊撞擊的痕跡，調閱監視器又發現，3人在事發路段多次換手開車。在正式筆錄時，警方問「車子是不是你開的？」，杜男才承認酒駕肇事。

杜男送醫檢測酒液濃度為1.04毫克，彰化地檢署訊問後，依涉酒駕致人於死罪命杜姓大學生25萬元交保，限制出境出海。

杜男父親今日接受媒體電訪，他表示，兒子那天確實有喝酒，但車禍後受到非常大的驚嚇，腦海中一片空白，車禍過程也嚇到記不清楚，不是刻意要隱瞞或是逃避責任，在製作筆錄時，兒子逐漸回憶起所有過程，並向檢警坦白承認車禍駕駛是他。

杜父說，他們已根據檢察官指示，先分別賠償30萬元予周、詹的家屬，處理目前的事務；杜父也說，兒子犯了這麼大的錯，他當父親的只能代為向社會大眾道歉，並要求兒子必須負起法律上的責任。

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