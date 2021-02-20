台中女麗購330萬黃金大獎得主出爐 幸運兒一度沒接電話直呼「真的假的」

▲盧秀燕抽出台中女麗購330萬黃金存摺得主。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市舉辦首屆以「她經濟」為主軸的「台中女麗購」，短短60天締造16億消費金額，帶動在地產業經濟。市長盧秀燕20日在律師見證下，抽出壓軸最大獎黃金50兩，由蘇先生帶走市價330萬元的黃金存摺，有趣的是，現場CALL OUT時，蘇先生一度不接電話，後經電話連繫才直呼「真的假的」！

市長盧秀燕表示，「拚經濟、拚經濟、拚經濟！」市府重視經濟發展，延續連2屆台中購物節成功經驗，以女性經濟角度舉行首屆「台中女麗購」，不僅是台中第一次，也是有史以來首度由公部門主辦的女性購物節，希望藉此讓創業、營業及消費端的女性更都珍愛自己、受到鼓勵。

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▲台中女麗購2個月就累積高達16億元的消費金額。（圖／台中市政府提供）

她說，首屆台中女麗購創下16億元以上消費金額、累積38萬次下載APP次數、近186萬筆登錄發票數，最終產生近200萬組抽獎序號，市府今年首次舉行，將再接再勵，預計明年繼續舉辦，支持台中女性創業者、經營者及消費者。

因應新冠肺炎疫情防疫措施，今日壓軸抽黃金50兩活動縮小規模、搭配網路同步直播，由盧市長及美容、餐飲、糕餅、好禮，及產業故事館等多位產業代表，在律師見證下抽出7位數序號「0332754」，由市長現場「call out」蘇先生，雖現場未接通，但後續已由經發局聯繫上，幸運得主得知消息後，第一句話就詢問「真的假的」，直呼不敢相信，盧市長預計今日下午也將親自致電道賀，感謝民眾踴躍參與。

中市經發局表示，台中女麗購締造16億元消費金額，帶動美容美體、旅宿餐飲、運動休閒、百貨零售等產業整體發展，並增加飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等週邊經濟效益，有效推高產業產值；因應疫情，活動加入電商平台專區，讓全台民眾都能買到台中優質產品，成功吸引各地民眾透過電商購物，累計高達1.7億元消費金額。

經發局長張峯源也說，感謝各地民眾為台中經濟盡一份心力，感謝所有參與活動的民眾和提供優惠與贊助的廠商、店家，並協助推廣相關訊息，讓女麗購更具吸引力。市府也將在今年暑假接續舉辦下一屆台中購物節，繼續努力拚經濟。

今日出席人員包含經發局長張峯源、工商投資發展策進會理事長黃于珊、台中市議員林碧秀、劉士州及陳允寶泉第四代經營者翁羿琦、丰丹嚴選本舖創立者陳蓓梅、阿聰師第二代吳佩娜、正昇食品第三代接班人王曉薇、寧波小館行政主廚鄧玲如、台中市女子美容商業同業公會理事長王新惟均到場共襄盛舉；市議員黃馨慧、陳文政、冉齡軒服務團隊也到場見證。