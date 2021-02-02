醉男夜店喝嗨「手黏嫩妹屁股」　醒看密錄器嚇傻：她穿女警制服

▲酒醉男子被好心女警安排計程車送回家，卻突然伸手拍女警屁股遭起訴。（示意圖與本案無關／記者林悅翻攝）

劉昌松／台北報導

台北楊姓男子去年和朋友到夜店，因喝太多吵鬧，被店家報警處理，轄區派出1男1女警員前往處理，20多歲長相清純可愛的女警好心，幫忙叫計程車，準備送楊男回家，楊男竟突然伸手拍了女警屁股一下，直到被傳喚到案看了警方密錄器，驚覺自己竟然對警察不禮貌，但後悔也來不及，被台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴。

楊男是在2020年11月間某天凌晨，在台北市八德路上店家消費時，發酒瘋大鬧，店家受不了報警前往排解，因為當時天氣溫度較低，男女警察雖然穿得比較厚，但都是正式的警察制服，2人先將楊男請出店外，並召了輛計程車，女警從車外與司機溝通，請司機協助送楊男回家。

▲男子醒後被傳喚到案，驚覺自己鑄下大錯。（示意圖／翻攝pakutaso）

沒想到此時，原本和男警站在一旁的楊男，突然從女警後方輕拍了女警臀部，女警嚇一跳，轉身就口頭警告楊男，事後，轄區警方依妨害公務以及性騷擾罪嫌，將楊男送辦，楊男清醒地看著警方密錄器拍下經過，也對自己竟然膽大包天，對穿著制服的女警不禮貌感到抱歉，希望能親自取得女警諒解。

但因性騷擾、性侵案件，須保護當事人，辦案人員不能提供聯繫方式，女警則是另行表示希望依法處理，檢察官調查後，依性騷擾罪嫌起訴楊男，另外因現場情形看來，楊男沒有對警察施以其他強暴、脅迫等行為，並不構成妨害公務罪。

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