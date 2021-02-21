美國爆首例新冠「移植感染」　她換肺2個月就病逝！手術醫也確診

▲美國一名婦女在肺部移植手術後，遭感染新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國證實出現首例經由「器官移植」而遭傳染的新冠肺炎病例，且病患已經死亡。密西根州一名婦女2020年接受雙肺移植手術，2個月後的秋季便被證實染疫死亡，連當時處理捐贈臟器的外科醫生也感染了病毒，現已康復。

據美媒NBC報導，密西根大學醫學院團隊於《美國移植期刊》上報告了這起罕見病例，2020年美國有將近4萬起移植手術，而密西根這名患有慢性阻塞性肺病的婦女，卻是唯一一位因此而確診新冠肺炎的病患。但此前，醫院已對這名車禍腦死的器官捐贈者進行篩檢，確認為陰性後才為這名婦女進行雙肺移植。

▲當時負責為病患開刀移植的外科醫師也確診。（圖／翻攝自Pixabay）

密西根大學移植傳染病學主任考爾（Daniel Kaul）說，當時所有能做的篩檢都做了，但手術完3天後，病患突然發燒、血壓下降、呼吸困難，照影檢查發現肺部感染，隨病情惡化，她更出現敗血性休克與心臟問題，醫生因此決定要幫她進行新冠肺炎篩檢，結果呈現陽性。

移植手術後第4天，曾經處理肺部器官且負責移植的外科醫生也被驗出感染新冠病毒，透過病毒基因篩檢比對後證實，不論是確診醫生或是罹患肺病的婦女，體內的病毒都是來自於車禍死亡的捐贈者。

醫生懷疑器官捐贈者是感染源，便再度取出捐贈者遺體，並進行篩檢，結果依舊是陰性，家屬也稱死者生前並無旅遊史或新冠症狀。然而，器官受者的病情迅速惡化成多重器官衰竭，醫生對她進行已知的新冠治療法，包含瑞德西韋等抗病毒藥物，以及染疫後康復者的血清，甚至投入葉克膜勉強維持患者生命，但仍無濟於事，最終在移植手術的61天後不幸去世。

▲目前尚不清楚移植其他器官是否也會造成病毒的傳播。（圖／路透）

報導稱，雖然這是美國第一起經證實經由器官移植而傳播的案例，但也有人懷疑是其他可能，對於其他移植肺部以外的其他器官是否仍會遭受感染，則還有待研究。考爾表示，這個死亡病例是個悲劇，但對於非肺部器官的情況，即使捐贈者罹患新冠肺炎，要透過移植手術傳播病毒似乎非常困難，「為此拒絕移植是具有災難性風險的，我認為病人不應該因此害怕移植。」

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