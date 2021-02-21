陸警已拘2名「侮辱邊境英雄」網友　連兩天抓人「堅決嚴懲！」

▲解放軍士兵在衝突中受傷。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍19日公開了中印邊境衝突陣亡官兵的身份，獲大陸媒體及網友一面倒支持，不過，也有部分網友發表了質疑的言論。江蘇及北京警方兩日來相繼拘留了2名涉「侮辱戍邊官兵」的網友，並強調「英雄不容褻瀆，網路空間不是法外之地」。

第一位被逮補的是江蘇南京的微博大V網紅「辣筆小球」，他在微博發文指出，解放軍南疆軍區的團長祁發寶能在衝突中存活下來，是因為他是「最大的官」，其他犧牲的4人都是因為「營救」立功，說明「肯定有沒救出來的，說明陣亡的不僅僅4個人」。

文章發表之後，隨即引起眾多大陸網友的不滿，「辣筆小球」的帳號並因「詆毀英烈」被微博官方關閉。南京公安局也在20日下午通報，由於「辣筆小球」在微博發布惡意歪曲事實真相、詆毀貶損5名衛國戍邊英雄官兵的違法言論，被以涉嫌「尋釁滋事罪」刑事拘留。

第二位被逮捕的是北京一名陳姓男網友，北京警方21日通報，警方接獲眾多網友舉報，陳男在微信發表多條侮辱詆毀衛國戍邊英雄官兵的言論，引發群內成員強烈不滿，調查後已依涉嫌「尋釁滋事罪」將陳男刑事拘留，案件正在進一步處理中。

北京警方還強調，「英雄不容褻瀆，網路空間不是法外之地，對於公然詆毀侮辱英雄的行為，警方將依法堅決嚴懲。」

▼「辣筆小球」發文質疑邊境官兵。（圖／翻攝微博）

