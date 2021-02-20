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中印衝突／肉搏戰完整總結！　10解放軍「冷兵器決鬥」600印軍

記者鄭思楠／綜合報導

中印邊境對峙部隊撤軍後，大陸公布去年六月在加勒萬河谷的嚴重肢體衝突細節。大批印軍手拿各種冷兵器，闖入加勒萬河谷。解放軍10名官兵前去交涉，與數十倍的印軍對峙，遭到攻擊後以寡敵眾。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

據《鳳凰網》披露，隨後70人的首批增援隊伍及時趕到，擊敗總數約600印軍。綜合盤點戰果，印軍喪生20到30人，被俘近50人，受傷總人數約100人。人數遠處於劣勢的解放軍，用棍棒和石塊幹掉了印軍一個連。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲大批印軍出現。（圖／翻攝自影片）

從此前新聞報導中，結合印度媒體也承認的事實，總結出事件過程

6月15日下午5點多，在加勒萬河谷，印軍第81旅（一說70旅）比哈爾聯隊第16營營長桑托什·巴布（Santosh Babu）上校，率領一夥印軍，「再次越境闖入中國實控一側進行公然挑釁」，他們搗毀了河谷地區雙方會晤點的帳篷。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲祁發寶被印軍團團包圍。（圖／翻攝自影片）

解放軍阿里軍分區邊防團團長祁發寶帶10餘名官兵，前出交涉。在此過程中，印度軍隊陸續從山崖後冒出來，黑壓壓擠滿了河灘，企圖憑藉人多勢眾迫使解放軍退讓。

解放軍們組成戰鬥隊形，與數十倍於己的印軍對峙。突然，對方用鋼管、棍棒、石塊率先發起攻擊。團長祁發寶成為印軍重點攻擊目標，頭部遭重傷（現已康復）。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲祁發寶頭部嚴重受傷。（圖／翻攝自影片）

見此情景，5人攝像取證組的營長陳紅軍帶人立即突入重圍營救團長，陳祥榕作為盾牌手戰鬥在最前面，肖思遠也衝到前沿投入戰鬥。

解放軍交涉官兵以寡敵眾戰鬥，隨後70人的首批增援隊伍及時趕到，將總數約600人的印軍擊潰驅離。

其中帶頭挑釁的印軍桑托什·巴布（Santosh Babu）上校，被當場打死。巴布1983年出生，37歲，出生於印度南部特倫甘納邦的蘇里亞佩特（Suryapet），泰盧固人。除巴布上校外，印軍次日便確認共有20人死亡，來自第81旅的6個單位：比哈爾聯隊第16營12人、比哈爾聯隊第12營1人、旁遮普聯隊第3營3人、第3中型炮團2人、第81野戰砲兵團1人、81旅通信部隊1人。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲印軍上校桑托什·巴布（右）死亡。（圖／翻攝自影片）

除此之外，落水失踪、重傷後續不治的尚未見披露，預估印軍總死亡在20到30人之間。據《解放軍報》19日描述，印軍丟下大量傷亡人員逃竄。

據印媒報導，印軍被俘獲的總數在50人左右，中方後續先是釋放第一批35人，第二批10人，包括1名中校、2名少校（可能是副營長與各連連長）。

印軍喪生20到30人，被俘近50人，受傷總人數約100人。也就是說，人數遠處於劣勢的解放軍，用棍棒和石塊幹掉了印軍一個連。

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