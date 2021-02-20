中印衝突／傳死傷印軍被拋棄河谷...「解放軍救的」

記者任以芳／綜合報導

大陸《解放軍報》昨19日刊發長篇報導，證實去年6月中印雙方在有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，一共有4名解放軍陣亡。該報導大力澄清印媒所稱「中國邊防部隊去年遭受重大傷亡」，文章反指印方丟棄自己的軍人，還是解放軍幫忙救治。

▲去年6月中印衝突，人數偏少的解放軍遭印軍攻擊 。（圖／翻攝 央視軍事／百家牛彈琴）



為何中方選擇此時公佈去年6月中印邊境衝突消息？一方面，春節期間，中印兩國按照第9次軍長級談判達成的共識，同步撤離衝突地區，從去年6月15日到今年的2月，長達9個多月的邊境對峙暫時落幕。另外，也對於過去印媒多項指控，中方也大動作的「一次性」澄清與反擊。

據陸官媒《環球時報》報導指出，過去一段時間以來，印媒渲染炒作所謂中國邊防部隊去年在加勒萬地區衝突「遭受重大傷亡」，歪曲真相，誤導輿論，污蔑中國邊防部隊官兵，與事實完全不符。

▲去年最大規模中印衝突，解放軍邊防團長祈發寶重傷倖存 。（圖／翻攝 央視軍事）

該報導強調，「加勒萬河谷衝突完全是印度蓄意挑釁、一手造成的。」2020年6月，印方非法越線搭建帳篷，中國邊防部隊團長祁發寶按照處理邊界問題的慣例和雙方之前的約定，僅帶幾名官兵交涉。印軍蓄意在現場埋伏大量兵力，突然對祁發寶等官兵發起暴力襲擊，不守信義，手段殘忍。

報導指出，據可靠消息來源透露，「在衝突中印方非法越線侵權挑釁軍人面對中國邊防官兵的有力反擊，驚慌失措、潰不成軍，丟下大量越線和傷亡人員。」解放軍仁至義盡，對被丟下的印方人員根據實際條件給予醫療救治，將他們和其武器裝備全部移交給印方。

從這次解放軍報等媒體公開報導看，印方不斷炒作「加勒萬勇士」授勳事件後，中方決定對事件真相作出澄清。值得注意的是，大陸官方以及主流媒體用字遣詞，都是使用「外軍」來指代印軍。專家認為，「這表明在兩國一線邊防部隊脫離接觸的背景下，中方保持理性與克制，維護大局，不煽動公眾的負面情緒。」也不希望影響，中印接下來新談判過程有任何閃失。