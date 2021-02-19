北京首證解放軍4死！用「外軍」稱印軍背後有深意　國防部解答

▲受重傷的團長祁發寶（左二）。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

中印兩軍部隊去年6月15日在拉達克有主權爭議的加勒萬河谷爆發流血衝突，雙方均有傷亡。《解放軍報》2月19日首次披露當時細節，證實共有4名解放軍死亡。對於在事發超過半年後才透露衝突詳情，大陸國防部解釋，讓世人看清其中的是非曲直。

大陸國防部發言人19日強調，去年6月印軍非法越線、率先挑釁、暴力攻擊中方前出交涉人員，蓄意製造了加勒萬河谷衝突，造成雙方人員傷亡，責任完全在印方，「英雄不能遺忘，中國媒體對英雄事蹟進行公開報導，是客觀報導事實的媒體責任，有利於澄清真相，以正試聽，讓世人看清其中的是非曲直。」

國防部指出，黨、國家和軍隊對軍人的撫卹優待高度重視，依據《軍人撫卹優待條例》有關規定，做好英雄烈士的撫卹善後工作；中國人民有珍視弘揚愛國主義和革命英雄主義精神的優良傳統，全社會一貫崇尚英雄、學習英雄、捍衛英雄、關愛英雄；對於為國犧牲和負傷的英雄烈士，祖國永遠不會忘記、人民永遠不會忘記，英雄烈士們的家人會得到妥善的安排和照顧。

加勒萬河谷事件，發生在2020年6月15日深夜至16日清晨之間。19日早上，中國官方媒體首次對外披露2020年6月份中印邊境對峙事件詳細過程。同時報導稱，中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

▲網路先前流傳陳祥榕墓碑的照片。（圖／翻攝自微博）

據《環球時報》報導，專家認為，中方選在此時紀念烈士，而非在衝突發生後就馬上公布烈士名單，是在對外充分展示維護國家核心利益決心的同時，也展示中國致力於維護中印關係穩定的意志，彰顯中國在新形勢下有理、有利、有節開展鬥爭的大國外交風範。

值得注意的是，報導中使用「外軍」來指代印軍，專家認為，這表明在兩國一線邊防部隊脫離接觸的背景下，中方保持理性與克制，維護大局，不煽動公眾的負面情緒。

此外，為什麼選在當前背景下對外披露事發過程？清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰表示，當前，隨著中印兩國達成一線邊防部隊脫離接觸的協議，各項工作正在有條不紊地展開，中印邊境也有望逐步恢復到邊境長期對峙之前的和平與安寧；中方選在此時紀念烈士，而非在衝突發生後就馬上公布烈士名單，是在對外充分展示維護國家核心利益決心的同時，也展示中國致力於維護中印關係穩定的意志，彰顯中國在新形勢下有理、有利、有節的大國外交風範，不像某些印度政客和反華媒體那樣去竭力渲染仇恨，鼓動民族主義和反華情緒。